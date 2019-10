Toni Comín, el guru de l'economia catalana

Hi ha persones de totes les professions que els agrada estar a primera línia de tot: ser l'estrella que brilla sempre per sobre de la resta dels humans. En política és més evident gràcies als mitjans de comunicació. Un d'aquests polítics camaleònics és Toni Comín, ara home de confiança de Puigdemont a Brussel·les i antany nen protegit i consentit per la família Maragall.





Feia algun temps que l'exconseller fugit no era notícia, el que es dedueix que estava nerviós. Per això, dies abans de la sentència dels polítics presos i per ficar cullera a la precampanya electoral, ha reaparegut en una entrevista a la qual crida a la gent a no anar a treballar perquè Catalunya ha de buscar el desgast econòmic de l'Estat. Ho ha dit i s'ha quedat mirant als seus amics de Nova Aliança Flamenca, companys de Vox en el grup de Conservadors i Reformistes al Parlament Europeu, on estan encantats de la vida.









Comín argumenta en aquest missatge de boicot a la feina que "Catalunya segueix sent una de les locomotores d'Espanya" i si la locomotora s'atura, l'economia espanyola tenen problemes. Comín segueix manipulant i s'oblida que Madrid s'ha convertit en els últims temps en una de les ciutats més atractives per als inversors estrangers. Mentre que es preveu un creixement del 2,2%, sols cinc autonomies ho faran per sobre d'aquestes previsions: Madrid, Cantàbria, Navarra, Castella-la Manxa i Galícia, mentre que Catalunya es quedarà amb un 2,1%. Comín no reconeix que Catalunya és un vagó més, no la locomotora.





Amb la marxa de més de 5.000 empreses i les perspectives econòmiques, el que pretén Comín és enfonsar més a la Catalunya que diu defensar... Ningú amb un mínim de raciocini incitaria als treballadors/es a jugar-se el seu lloc de treball perquè ell ho demana des del seu còmode lloc, on es dedica a llançar proclames com un ideòleg qualsevol. S'oblida a més que anar contra l'economia espanyola significa anar també contra l'economia de Catalunya. És clar que la petició la fa des de la ciutat en la qual viu tranquil·lament a costa de no sé qui. Qui paga la seva estada aquí? El fons de l'ANC?





La confrontació amb l'Estat ha de ser un procés sostingut, és a dir, manifestacions un dia sí i un altre també, puntualitza. Reconeix que això tindria un cost econòmic, però ve a dir que "el preu de la independència el posa l'Estat". I ja la rematada de les seves declaracions és la crítica que fa a ERC, partit que ho va fer conseller -mai ho havia imaginat que arribaria aquí- perquè la formació republicana reconeix que l'1-O li va faltar legitimitat interna... Deia el psicòleg nord-americà David Seabury que "Cap home va a treballar per a interessos que no siguin els seus". Aquesta filosofia és la que s'aplica sempre Toni Comín, el camaleònic polític.