'Blob', un misteriós organisme unicel·lular que no té cervell però és capaç d'aprendre

Malgrat el seu nom científic - Physarum polycephalum, literalment el "fang de diversos caps" -, "blob" és un organisme unicel·lular sense cervell, però tot i així sembla capaç d'aprendre.







Encara que no té boca ni estómac, s'alimenta i, fins i tot sense potes ni ales, és capaç de moure. A més, si es talla per la meitat, cicatritza i es regenera en menys de dos minuts.





No sembla ser una planta, sembla més aviat un fong, però actua com un animal. També té uns 720 sexes. Per aquestes i altres coses, es considera un dels grans "misteris de la natura".









L'expressió va ser utilitzada per Bruno David, director del Museu d'Història Natural de París, al qual pertany el Parc Zoològic de la capital francesa.





"Per alguna cosa que s'assembla a un fong, es comporta d'una manera realment sorprenent (...), té el comportament d'un animal, és capaç d'aprendre", explica en una entrevista a 'Reuters', en una presentació d'aquest ser a la premsa.





"Ens va sorprendre perquè no té cervell però és capaç d'aprendre. I si ajuntem dos 'blobs', el primer transmet el seu coneixement a l'altre", assegura David.









Afegeix que, encara que els científics encara no han pogut catalogar-lo, l'organisme groguenc definitivament no és una planta.





A diferència del 'blob' original (La massa devoradora), que el 1958 va deixar a Steve McQueen a la vora d'un atac de nervis, aquesta 'taca' no és d'origen extraterrestre.