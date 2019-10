On són els drets dels que no volen fer vaga?

Per a aquest divendres està previst una vaga "general" convocada pels sindicats independentistes -subvencionats pel govern de Quim Torra- que no són majoritaris. És una vaga de "país", afirmen els convocants. De quin país s'està parlant? El que sí està clar, claríssim, és que és una vaga política.









Tindrà incidència aquesta vaga política? Segur que sí, no per convicció, sinó senzillament perquè van a bloquejar les infraestructures, i així als treballadors no els quedarà més remei que quedar-se a casa. Els que puguin fer-ho, realitzaran les seves activitats des de casa, amb tranquil·litat. Hi ha empreses que per por a incidències han comunicat als seus empleats que no vagin als seus llocs de treball. D'altres, les que puguin, que es treballi des de casa. És la manera de prevenir mals majors. Deia el filòsof Parmènides que "la guerra és l'art de destruir els homes, la política és l'art d'enganyar-".





Ho diu cada vegada que pot el president de la Generalitat, Quim Torra, és que "nosaltres defensarem el dret a manifestar-se i el dret a la vaga", mentre la resta de ciutadans s'indigna. Qui defensa el dret a acudir a treballar, a circular lliurement pels carrers i carreteres que cada dia tallen els pacífics ciutadans? Per descomptat, el govern català no, ni els partits polítics que no reivindica els drets de la resta de ciutadans que es veuen trepitjats. Només la ràbia i el cabreig els queda als desprotegits del govern en aquest país, on la minoria campa al seu aire i la majoria ha d'empassar-se, democràticament, la situació sense la protecció dels governants als que han triat a les urnes.





Quan hagi passat la jornada, es parlarà del gran èxit que ha tingut la convocatòria, s'adjudicaran la victòria, seguiran parlant de llibertat, drets, democràcia, la d'ells, mentre que es trepitja la de la resta de la ciutadania que són la majoria. S'oblida fàcilment que la llibertat i els drets d'uns acaben on comença els dels altres.





Trist triomf la convocatòria de vaga "general" quan s'emmordassa el dret a decidir el que vol fer a la resta de la ciutadania. Algú es creu que l'aturada ha estat per convicció? L'aturada per a la majoria ha estat per imposició, per por. Quan la por s'imposa, alguna cosa no funciona bé en la societat. Quan els governants no protegeixen per igual a tots els ciutadans/es, és un mal símptoma, s'està entrat en un terreny molt perillós, decebedor, humiliant.





Les coses s'han de fer per convicció, no per imposició, sinó això representa tornar a temps passats que una majoria volen oblidar.





Deia Plutarc que "els caçadors atrapen les llebres amb els gossos; molts homes atrapen als ignorants amb l'adulació".