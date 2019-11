L'esfera xinesa

Xina està envoltada per tres capes superposades que limiten el seu poder: el primer compte amb quatre punts; a l'oest continua la tensió ètnica de Xinjiang i el Tibet, mentre que a l'est es reafirma el desafiament polític de Hong Kong i Taiwan. La segona capa és la que formen els països rivals circumdants com el Japó, Corea de Sud, Filipines, Vietnam o l'Índia. Finalment, la superpotència nord-americana representa la tercera membrana que sembla més aviat una closca.

La capa inicial és bàsica, doncs, la Xina, a més de jugar-se la imatge aquí, només pot trobar la possibilitat de tornar-se una talassocràcia a través de Taiwan, i sense Hong Kong perdria el seu principal centre financer. Mentrestant, a la següent capa ha d'enfortir la cooperació amb contrapesos com el Pakistan.





Estats Units, la part més massissa que restringeix la vaga voluntat imperialista del gegant asiàtic, continua sent obstacle i oportunitat en l'àmbit econòmic. En la guerra comercial la resposta xinesa és moderada. No obstant això, Washington pressiona cada vegada més, oblidant que no està tractant amb un país dependent com Mèxic; tot i que els aranzels siguin nocius, Pequín està en posició de contrarestar-los.





En un pla geoestratègic, la Xina espera obligar les forces nord-americanes a operar el més lluny possible de les seves pròpies costes, actitud defensiva que, al costat de l'avidesa mercantil, pot acabar sent un impuls.





L'esquema de les tres capes sobre la Xina es complica quan apareix en escena Rússia. Davant la guerra comercial i les sancions, és lògic que es consolidi l'acostament entre Moscou, que espera les amenaces des de l'oest, i Pequín, que les observa a l'est.





Enfront de la connexió sinó-russa en tecnologia, energia, defensa i seguretat, ressorgeix l'exemple de Kissinger: aquest cop l'ós és més fàcil de ensinistrar que el drac. Per fracturar l'aproximació de tots dos colossos, Washington ha de potenciar els inveterats temors de molts russos, els quals s'intensifiquen per la submissió econòmic de la Xina sobre les àrees d'influència de Moscou. Molts analistes russos pensen que la Xina, per la seva necessitat d'energia i territori, és la principal amenaça per al seu país; les antigues disputes frontereres són un recordatori.





Les contradiccions es manifesten per mitjà dels entrecreuaments amb rivals i aliats: Pequín compra tecnologia de defensa a Ucraïna, al temps que Rússia subministra armes al Vietnam o l'Índia. Així mateix, la creixent recerca d'influència de Moscou a l'Àfrica es toparia amb l'omnipresència de la Xina en aquest continent, és a dir, els frecs es propaguen per tota l'illa-Mundial conceptualitzada en la teoria del Heartland.





Per tot això, l'associació estratègica de la Xina i Rússia no sembla dirigir-se cap a una sòlida aliança, sinó a una col·laboració pragmàtica en determinats sectors.





Per la seva banda, a l'assimilar el seu paper d'única superpotència, Estats Units es despulla de l'ànim imperialista per adoptar un caràcter imperial més madur que reconeix la necessitat de dosificar les seves forces davant el desgast de el poder exclusiu. No obstant això, seguirà fent el de sempre: superar tecnològicament irradiant la seva cultura, dividir amb la diplomàcia i desgastar militarment des del mar controlant el comerç, és a dir, enfortir cadascuna de les capes.