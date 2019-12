Un dia per celebrar la Constitució Espanyola

Ja sabem que les modes duren un temps, que després passen més o menys ràpides depenent dels interessos dels sectors que afectin. Diuen que la vida és així, però jo crec sincerament que fan que sigui així.

















Aquest any es compleix 41 anys de la Constitució Espanyola, sense que les institucions, organismes fundacions hagin posat especial atenció a aquesta, després de la que està caient, o potser per la qual està caient ?. S'ha de ser valent i defensar-la sense complexos, sense por de ser titllats de retrògrads, antics o el que se'ls acudeixi a aquests que s'erigeixen en els més demòcrates i avançats de la història d'Espanya, com si només ells fossin els veritables demòcrates, només faltaria.





La Constitució, com altres normes, i lleis no són les taules de Moisès els textos són inamovibles per ser la paraula de Déu, tampoc són un clínex d'un sol ús, com pretenen fer-nos creure alguns, perquè diuen no haver-la votat, com si tot el que no fan ells, no tingui validesa. Quina estupidesa més gran.





Cal no oblidar que la Constitució Espanyola es va fer en un moment de país històric, on es va passar d'una dictadura a una democràcia, i on els espanyols estaven cridats a la reconciliació després de la dramàtica guerra civil. Això va ser possible gràcies a la generositat de totes les forces polítiques que van renunciar a les seves ideologies i projectes en pro del bé comú i va ser aprovada per una aclaparadora majoria, fet que alguns s'obliden amb massa facilitat.





Que la Constitució Espanyola és un text viu, cal no oblidar-ho, i com a tal susceptible de canvis, amb el consens necessari. Modificar els articles que es consideri, actualitzar-la, hauria de ser una cosa normal, però el que no és presentable és carregar-sé de cop com si fos paper mullat. El respecte a la mateixa i a totes aquelles persones que van ser capaços d'un consens total, amb una mirada llarga i generosa, hauria de ser el més normal de món, el que passa és que el concepte normalitat no significa el mateix per a tothom.





La situació actual, amb les mogudes independentistes i les actuacions d'alguns polítics i dirigents, volen fer-nos creure una altra cosa molt diferent. La Carta Magna està avui més vigent que mai donada la situació actual i és la que garanteix la democràcia espanyola.





La celebració d'aquest dia és més necessària que mai, per molt que alguns polítics estiguin passant de puntetes, per no molestar els que se la volen carregar en nom d'un sillogisme enganyós.





Així que, sense complexos aquest dia de la Constitució cal celebrar-sense complexos, encara que a alguns se'ls s'ennueguin.