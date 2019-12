La corrupció persegueix Amèrica Llatina

La corrupció no és exclusiva de la nostra regió. Però la impunitat és la vara per mesurar les diferències. A Amèrica Llatina estem en crisi. No hi ha una sola raó objectiva. El que hem vist en molts carrers de la nostra regió durant l'últim mes és d'origen multidimensional i també estructural. Hi ha atipament i decepció. Hi ha llenyataires suplint el foc. Hi ha tecnologia que empodera, hi ha retard en garanties socials i econòmiques, la bretxa social és àmplia i falten xarxes de protecció als exclosos. Però hi ha altres coses que sumen a les reaccions violentes, l'abús de poder i la corrupció. La gent no veu en els governants líders, sinó empoderats. No volen res que demostri que els seus empleats que van triar són poderosos, que discriminen i generen injustícia. Hi ha una ofensa de tall horitzontal, la corrupció. Els joves la detesten i la volen exterminar.





No hi ha res en la literatura especialitzada que demostri que l'empremta de la corrupció té diferents tintes quan es tracta que de la banda de l'espectre polític que es troba qui es corromp. Aquestes poden ser d'esquerra, de dreta, de centre o simplement apolític en general i davant diferents dimensions de govern, a nivell nacional, local o legislatiu. El corrupte creu en els seus interessos i no en els interessos col·lectius. No li importa el perjudici que produeix la seva acció en la societat a la qual pertany. El seu principal interès és beneficiar-se dels diners que no ha treballat honestament, però sí que ha produït per la via d'assaltar les arques d'una nació. La història està plena de corruptes en totes les èpoques, en tots els temps, en tots els països i amb diferents fórmules.





Aquesta realitat que desdibuixa l'aspiració de la majoria dels legisladors que han produït les lleis contra la corrupció sembla impossible d'aplicar.





La majoria dels països tenen suficients instruments jurídics per combatre-la i més, si tenen voluntat de lluitar contra la corrupció, només ha de prendre mesures exemplars contra aquells funcionaris que abusen dels seus càrrecs i han fet servir els mateixos per a benefici propi.





Tot aquell funcionari que faci servir per a la seva mercè o el de la seva família qualsevol prebenda de l'Estat o diners públics està violant la llei i està immers en un acte de corrupció. És així de fàcil. Empleat de l'Estat que visqui amb nivells superiors als que generen els seus ingressos ha d'estar disposat a demostrar l'origen d'ells.





Qui abusi de prebendes no estipulades en la llei és subjecte de sancions.





D'altra banda, la majoria dels nostres països són signataris de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció. Amb ella tenim un camí ben guanyat si efectivament volem combatre aquest flagell.





En el seu preàmbul, aquest instrument jurídic universal que ens vincula reconeix «la gravetat dels problemes i les amenaces que planteja la corrupció per a l'estabilitat i seguretat de les societats en soscavar les institucions i els valors de la democràcia, l'ètica i la justícia, i en comprometre el desenvolupament sostenible i l'imperi de la llei». Registren els vincles entre la corrupció i altres formes de delinqüència, en particular la delinqüència organitzada i la delinqüència econòmica, inclòs el blanqueig de diners.





Per això els Estats part es van comprometre a establir mesures i sistemes per exigir als funcionaris «que facin declaracions a les autoritats competents en relació, entre altres coses, amb les seves activitats externes i amb llocs de treball, inversions, actius i regals o beneficis importants que puguin donar lloc a un conflicte d'interessos respecte de les seves atribucions». I prendran mesures disciplinàries o d'una altra índole contra tot funcionari que transgredeixi els codis o normes. És així de clar i fàcil. No és un invent crioll, és la manera que el món civilitzat entén l'haver de ser del funcionari.





No es requereixen més instruments jurídics. Si volen lluitar contra la corrupció cal demostrar-ho amb fermesa, amb compromís, amb transparència i amb ètica.