Alitalia redueix vols a Milà Linati i Venècia i els suspèn a Milà Malpensa

La companyia Alitalia informa que ha organitzat un pla per redimensionar els vols que operen en els dos aeroports de Milà, tant el de Malpensa, com el de Linate, així com en el de Venècia, per tal de complir les normes dictades pel Govern italià sobre mesures per a la contenció de la difusió de coronavirus (COVID-9).





Aquest redimensionament complementa, a més, les mesures de racionalització adoptades prèviament per iniciativa de la pròpia companyia com a conseqüència de la caiguda de passatgers provocada per les restriccions que hi ha hagut en els desplaçaments.





Els canvis establerts des d'avui dia 9 són els següents:





- Des de Milà Linate operen únicament les connexions nacionals, fet que suposa una reducció de freqüències en les rutes servides, mentre que a les destinacions internacionals s'arribarà amb els vols via Roma-Fiumicino;





- Des de Milà Malpensase ha suspès l'activitat a partir de l'arribada del vol AZ605 procedent de Nova Yorka les 10.40 d'aquest matí.





- Des de Venècia la companyia continuarà operant les connexions des de i cap a Roma, encara que amb un nombre menor de freqüències.





Aquestes mesures romandran vigents fins al 3 d'abril.





Alitalia comunica que els passatgers afectats per les cancel·lacions poden modificar gratuïtament les seves reserves en els vols confirmats o sol·licitar el reemborsament. Veure la pàgina web alitalia.com.