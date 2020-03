Ja som una potència mundial

El president Sánchez i el seu Govern ja han passat a la història per haver aconseguit superar en la primera part de la corba a la Xina en nombre de morts pel coronavirus, un fet que semblava impossible. Suposo que se sentirà orgullós. A aquest pas, serem els "més millors" del món, encara que molt em temo que països com l'Índia o el Brasil ens guanyaran quan arribin a la seva velocitat de creuer mortal: són molta més gent i compten amb dirigents com l'ultra Bolsonaro que estan superant la ineficàcia dels governants del Regne d'Espanya. Sobre el de poc queda a dir, perquè el temps ho col·locarà també al lloc que li correspon. Disposa de massa diners per sortir de la imbècil tossuderia en què està ficat i que estan pagat especialment els novaiorquesos.









Avui acabem de llegir que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris dependent del Ministeri de Salut acaba de publicar una nota en què autoritza, tard i malament, l'ús de la cloroquina i la hidroxicloroquina en els pacients ingressats per pneumònia, i que si han seguit Vostès. aquesta sèrie d'articles denunciàvem ahir, amb especial contundència, perquè malalts i sanitaris poden beneficiar-se de la mesura. Ara ja només falta saber de quantes dosis disposen els nostres governants ja que la demanda mundial s'ha disparat i segons el savi Simón, ens posem a partir d'ara a la cua en la llista de compradors intercontinentals. Això, per descomptat, no ho diu la nota oficial i clar, la cosa sona a aixecada de camisa, com tantes altres coses que vénen succeint.





La clamorosa manca de mitjans per a hospitals i residències és ja un escàndol nacional, i les rodes de premsa del comitè que compareix a la televisió ja està en la fase de complaences i solidaritats entre els caps de l'Exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, convertint a Simó en un mer locutor de ràdio, però dels dolents. El funcionari passa la paraula de l'un a l'altre perquè els nostres uniformats li tapin les mancances i les dades que no dóna, quan el millor que saben, és actuar sobre el terreny ajudant a la gent com bé demostren en lloc de parlar, que no és el seu.





La tempesta perfecta segueix el seu curs i els sanitaris segueixen fotuts i sense material. I nosaltres, quan emmalaltim, no podem ajudar-los, perquè una cosa tan senzilla com distribuir alcohol a Mercadona o guants de benzinera ajuda a que també fem pinya contra el contagi col·lectiu. I ja no diguem si ens fem tots, o molta gent, la prova del coronavirus, perquè, qui ens atén, sàpiga que pot o no contagiar-se. És de pur sentit comú.





La cara que veig als meus dos herois de bata verda a l'Hospital de l'ICO, dona i home que em apliquen radioteràpia cada dia, amb la que està caient, i el que parlo amb ells; o el rostre serè però enèrgic de la meva mare de 95 anys a la qual només puc veure, i sóc un privilegiat, des de la tablet de la residència on està, perquè els seus cuidadors no l'han abandonat tot i els contagis interns, m'anima a ser més fort i, sobretot, a dir alt i clar el que no es fa bé que és molt i letal per a tots nosaltres que ho vam patir en primera persona.





Enhorabona campions de govern socialista i bolivarià: ja aneu els primers a morts. Heu pensat en fer alguna cosa diferent, per variar? No podeu potser preguntar-vos per què la vostra supèrbia està matant a molts de nosaltres?





Ja val, no?