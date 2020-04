Hi ha una Justícia Universal?

Fa poc em vaig plantejar l'anàlisi d'un concepte que m'inquietava bastant: la justícia universal. Hi ha un ordre universal que imparteix justícia per damunt de les accions dels éssers humans i per damunt d'altres éssers intel·ligents que, com nosaltres, formen part del Univers? Això implica dues condicions necessàries: l'existència d'una Consciència Universal (Déu, però reinventant la seva definició, com en el seu moment va fer Spinoza) i un Univers Moral.





Algú pot dir: molt bé, implica acceptar dues creences. Parany! L'existència de Déu és una creença, certament. Molts pensadors s'han escarrassat a demostrar la seva existència com qui demostra càlculs matemàtics. I tota la corrua de demostracions proposades han rebut un allau de crítiques. Vaja, que tot plegat ha sigut poc productiu a efectes pràctics, però ha estat molt entretingut i interessant. Però que l'Univers és Moral no és pas una creença, és cert per definició.

Els éssers intel·ligents que vivim a l'Univers formem part de l'Univers, som Univers. Els éssers humans som éssers morals. Per tant, l'Univers és Moral. Això sembla un exercici de lògica d'Aristòtil!





Atenció, rebatre que l'Univers és moral és molt senzill ! Avui en dia s'ha posat de moda dir que tot és una il·lusió. Per tant us poden dir: sembla moral, sembla, però no ho és. És la mateixa argumentació per negar que els plàtans són grocs o que la teva sogra té mala llet.













La justícia universal podem afirmar que l'administrem els éssers humans, altres éssers d'intel·ligència superior que habiten altres mons i, si existeix un espai-mort, els ex-vius que hi habiten. Evidentment en el cas dels aliens està per veure, però segurament seran també morals. Jo sóc del parer, per exemple, que intel·ligències superiors valoren més virtuts emocionals dels humans que no pas les mines d'or. Per altra banda constatar que demostrar l'existència d'un espai-mort és gairebé tan difícil com demostrar l'existència de Déu, o la no existència de Déu. Personalment crec que si hi ha ex-vius “vivint” serien també éssers morals.





Si a la Terra succeeixen situacions que considerem injustes, si us plau us ho demano, no us quedeu amb que els camins del Senyor són inescrutables ni amb el “cadascú té el seu camí”, aneu una mica més enllà perquè per pronunciar mantres que no ens aporten cap resposta sempre estem a temps.