Les agències de viatges rebutgen que es dubti de la solvència dels seus bons

L'excepcionalitat de la situació per la qual estem travessant dóna peu a que corrin tota mena de rumors que en la major part de les ocasions no tenen cap fonament. Així s'han divulgat certes declaracions fetes per FACUA en què es desaconsella contractar viatges d'estiu pel risc que una presumpta insolvència de les agències intermediàries impedeixi recuperar els diners amb l'excusa d'obligar a acceptar bons per viatges futurs.









Davant aquestes hipòtesis, la patronal de el sector ACAVE (Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, que és l'entitat més important d'Espanya en el sector d'agències de viatge, ha rebutjat enèrgicament aquestes especulacions a les que qualifica d'"enorme irresponsabilitat".





Afirma que "els bons no són la solució desitjada per part de les agències" i afegeix: "la nota de FACUA introdueix confusió sobre l'ús dels bons, que són una solució davant els incompliments de les aerolínies, però les agències assumeixen riscos molt importants.





Els bons lliurats per les agències estan garantits, tenen la solvència de la pròpia agència i en cas que aquesta entrés en insolvència, hi ha una pòlissa de caució de les agències que els cobriria. A més, si el consumidor no els utilitza en un termini de dotze mesos pot demanar el reemborsament i qui respon és l'agència de viatges".









ACAVE recorda que ha denunciat a 34 companyies aèries per incompliment del Reglament 261/2004, més que qualsevol associació de consumidors, i que s'ha dirigit als ministres Ábalos i Garzón interessant la seua actuació. Gràcies a les seves gestions, ha aconseguit que algunes aerolínies canviïn les seves polítiques de reemborsament. En definitiva, que "l'únic canal que disposa de garanties a el 100% per als clients és el de les agències de viatges".