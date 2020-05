S'està perdent la fe en la Democràcia

Mentre empresaris i sindicats parlen sovint del que han de fer per tirar endavant, els polítics, inclòs el Govern es apallissen diàriament per aconseguir pròrrogues i avantatges partidistes que la ciutadania està veient que són ermes i malintencionades. El corol·lari és molt simple: així no podem seguir. Amb tants morts a les nostres estadístiques i tants errors en l'acció sanitària, la qual està en mans dels nostres governants, no és admissible ni tolerable que es menyspreï l'esforç de la gent després de dos mesos de tancament estricte i degradant.









Ara no es tracta de mantenir el poder a qualsevol preu, ni guanyar-lo a costa d'altri agafant per ostatges als que voten i paguen els impostos. Aquí, el que cal és que els que no van veure venir la pandèmia i no tenien respiradors suficients, ni llits d'hospital acceptin consells dels veritables experts sanitaris. i sobretot. econòmics i afrontem el que ja tenim a sobre que és la ruïna d'un país, i posem a sobre de la taula solucions que ens tornin l'esperança i la fe en la Democràcia, repeteixo... i la fe en la Democràcia.





Els poso un exemple: el de les proves del coronavirus per saber en quin lloc de la pandèmia ens trobem és una enganyifa. Facin vostès. Mateixos una enquesta familiar i pregunti-li als seus familiars més pròxims, avis, oncles germans i cosins totes les proves sobre aquest virus mortal els han fet en el seu Centre de Salut més proper i veuran com la resposta obtinguda és la mateixa que li han donat els seus a aquest periodista: 'Zero patatero'. Pregunteu després als treballadors dels centres sanitaris perquè hi ha tants professionals de baixa. Continuïn amb els policies governatius, i autonòmics. Segueixin amb els sacerdots i religioses que han caigut pel camí i que s'han callat per ordre dels seus superiors eclesiàstics. Finalment visitin les residències de la seva zona i observin com pateixen els que hi són segueixen tancats sense poder veure les seves famílies perquè encara no toca després de tanta mort i abandonaments de les autoritats competents.





Si això no els convenç que el famós Comitè d'experts que assessora el Govern és un ens virtual o, el que és pitjor, un grup d'incompetents, és que els que no ens fiem ni un pèl d'aquest Govern, i de la mal anomenada lleial oposició estem equivocats per una inconfessable raó d'Estat: ens agrada veure la felicitat a la cara de la gent quan l'han deixat sortir a passejar un parell d'hores com si fos una concessió política i no un dret constitucional.