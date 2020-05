Hotelers i restauradors demanen modificar el distanciament entre clients i suprimir franges horàries

Un marc normatiu "clar i sensat" que reguli adequadament la reobertura dels establiments d'hostaleria i de restauració amb el que s'eviti la inviabilitat del negoci és la petició que han dirigit al Govern central voltant d'un miler d'empreses del sector d'hostaleria (restaurants i cadenes de restauració) repartides per tot Espanya.





Aquest marc ha d'incloure la raonable rectificació de les mesures de distanciament social que imposa una separació de dos metres entre cambrer i client, i entre taules, i que la reobertura dels locals de negoci coincideixi amb la plena recuperació de la mobilitat per part dels ciutadans.





"Volem deixar ben clar que la nostra intenció és reprendre l'activitat i fomentar la reactivació de l'economia, però, per a això, considerem com una cosa innegociable que, amb caràcter previ, el Govern espanyol es pronunciï sobre el dret contractual a la renegociació i que aquest ha de basar-se en la clàusula 'rebus sic stantibus'", adverteix el promotor de la iniciativa i propietari de B-ONE Palau de Mar Espai Gastronòmic, Andrea Funari.





Això vol dir que s'ha de fomentar la cultura de la negociació contractual dels lloguers, s'ha d'aclarir immediatament com s'articularà la flexibilització dels ERTE, i s'han d'eliminar les franges horàries de restricció de la mobilitat.









Els hostalers demanen a més que el Govern central fomenti mesures de suport directe que poden tenir caràcter tributari, com la reducció de l'IVA o la supressió de quotes, o tenir la forma de subsidi, com ajudes directes al pagament de lloguers. El comunicat recorda la necessitat que el Govern garanteixi la possibilitat de continuar en les condicions que preveu la figura jurídica del "Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per força major" fins que el qual el sector de la restauració doni senyals de recuperació en el curt i mitjà termini.





Finalment, els hostalers consideren convenient que el Govern d'Espanya aclareixi qui serà el responsable de formar els empleats per assegurar el compliment dels protocols sanitaris i que s'indiqui quin tipus de formació serà considerada com adequada o suficient.