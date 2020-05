Una corona i un virus

Xina venia arrossegant diverses situacions complicades: les protestes a Hong Kong, la guerra comercial, un menor creixement econòmic i, per si fos poc, el coronavirus va ser presentat per molts com el seu Txernòbil.





El sorgiment d'aquest virus mostra una vegada més la manca de transparència que exhibeix un Estat que fa callar doctors i expulsa periodistes. Mentrestant, Taiwan s'alça com a exemple de contenció del COVID-19.





Molts països podrien revisar les seves relacions econòmiques amb la Xina, mentre que altres tants sabran treure avantatges directes o indirectes. Indonèsia, un dels seus principals socis comercials, ja està buscant inversions en altres llocs per a la projecció de la seva nova capital. D'altra banda, les dificultats aparellades al deute a llarg de la Belt and Road Initiative poden ser una seriosa amenaça a la sostenibilitat financera de la Xina i per a les operacions de les seves empreses a l'estranger.





Amb tot, la Xina, amb una mica de propaganda, va aconseguir contraposar una faceta d'efectivitat pel que fa al control de virus i inaugura un poder tou amb el seu segell típic: molt i barat. El món s'omple de màscares, material defectuós i dades incontrastables: el poder barat s'expandeix des de l'economia a la política, tot i que es pot tornar onerós si imita el pas des dels baixos sous i els productes assequibles a la infinita inversió i les altes taxes d'interès.





No obstant això, les prioritats de Pequín passen pel manteniment de la unitat nacional sota l'indiscutible lideratge del Partit Comunista per continuar amb la seva expansió econòmica. Així doncs, la imatge internacional és un tema a tenir en compte només si assegura aquestes prioritats facilitant un lloc predominant dins de les cadenes globals de subministrament, és a dir, el seu Lebensraum comercial.









Exemple d'el poc interès o capacitat per adquirir una hegemonia total a l'estil occidental s'observa en les seves relacions simultànies amb l'Iran i Aràbia Saudita. Teheran necessita i no troba una potència aliada abnegada a l'estil del seu rival americà. No obstant això, el sacrifici imperialista no brolla tant quan es té el convenciment de ser el centre del món i els guanys comercials ennuvolen la vista. Només en l'obstinació al mar del Sud de la Xina s'entreveu una actitud obertament dominant.





Tot i albirant unes conseqüències econòmiques que bracegen entre petroli, la crònica profecia del declivi de la supremacia nord-americana segueix lluny de fer-se real. No obstant això, hi ha alguna cosa d'utilitat en l'obstinat avís dels lleugers analistes de les embolcalls virtuals; l'imperi nord-americà necessita conservar mitjançant el descans i la gimnàstica que pugui oferir un adversari digne, i fins a cert punt això motiva els seus actes. Paradoxalment, la contenció nord-americana del creixement xinès va acompanyada de fiblades.





Llavors, Washington, atrapat en el seu hegemonia, exercita les seves tropes a Europa, ronda per les costes de Veneçuela, manté la tensió amb l'Iran, avança a Groenlàndia, atia l'ASEAN, expandeix el Quad, furga amb l'aliança "Five Eyes", reforça els llaços amb Taiwan, desacredita l'OMS, difama a Pequín, transita pel mar de la Xina Meridional i creua l'estret de Taiwan. El suposat retir americà i la seva evident omnipresència semblarien incubar una confusió incitadora per als seus presumptes reptadors.





De tota manera, la possible acceleració o alentiment d'aquest contradictori procés de potenciació i bloqueig frega la realitat fins plovisquejar 1 prudència introbable en el temps del primer virus viralitzat, el qual, doblement escampat, exacerba i limita tant la pandèmia com el pandemònium. En aquest escenari, cal guardar conceptes intempestius com a Guerra Freda, moment Txernòbil, moment Suez o parany de Tucídides.





Pequín es troba a meitat de camí entre la por intern a l'efecte Tocqueville i el mirall extern que li retorna una enorme imatge de tigre de paper (encara que en la seva acumulació sota la forma de paper moneda o paper tot i contrapese, el paper segueix sent paper ).





El desafiament nord-americà té dues respostes no gaire practicables: o es retreu o es torna més agressiu. No obstant això, la Xina presenta el seu propi desafiament als Estats Units, ja que, tot i no irradiar proselitisme a la manera occidental, sota la seva imparable materialisme subjau una mica d'aquesta universalitat cultural que Henry Kissinger s'observa en la història del Regne del Mitjà.





Zbigniew Brzezinski no s'imaginava a la Xina com a líder mundial, però li va reconèixer una ambició carregada de prudència i paciència; el conseller de Seguretat Nacional de govern de Carter així ho plasma recollint aquest prec d'una figura pública xinesa a un visitant nord-americà: "Però, per favor, no permetin que Amèrica declini massa ràpid".





Xina exporta un virus i, encara que el seu poder dur sigui tan tou i el seu poder tou tan rígid, s'adona del determinant que és; Estats Units, superpotència inigualable en la història de la humanitat, el importa i recorda que té debilitats. El coronavirus deixa un ensenyament per a tots dos titans: Orient i Occident estan molt a prop, tant com per acceptar que la seda s'escorre inexorablement i les perles s'embussen en els colls d'ampolla.