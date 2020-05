Triple premi: detingut per saltar-se un control, conduir sense carnet i envestir un menor amb bicicleta

La Guàrdia Civil de Valladolid ha detingut un home que circulava sense carnet de conduir i va fugir amb el seu vehicle d'un control a la localitat de Viana de Cega, per al que va arrossegar a un dels agents amb el cotxe, i posteriorment va envestir un menor en bicicleta.









Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'ara detingut, un home de 24 anys, se li imputen els delictes d'atemptat contra agent de l'autoritat, desobediència als agents, lesions lleus a un menor, i contra la seguretat viària , ja que no té carnet de conduir.





Els fets es van produir a la nit d'aquest dilluns, 18 de maig, cap a les 21.00 hores quan la patrulla de de Boecillo realitzava servei de seguretat Ciutadana preventiu per la localitat de Viana de Cega, i va observar com un vehicle realitzava una maniobra evasiva davant la presència de la Guàrdia Civil.





El vehicle va ser localitzat parat en un carrer de Viana amb el seu conductor a l'interior, de manera que els agentres van anar a procedir a la seva identificació, però l'ara detingut va fer cas omís, va arrencar el vehicle i va arrossegar durant 5 metres a un dels agents . A més, en la seva fugida va atropellar un menor que circulava en bicicleta pel nucli urbà.





El menor, auxiliat per la patrulla, presentava erosions lleus pel cos i diverses contusions, per la qual cosa es va procedir al seu trasllat a centre de salut de Llacuna de Duero amb la seva mare.





La Guàrdia Civil va realitzar gestions per a la localització de l'autor, que a més va oferir resistència als agents intervinents, i finalment es va procedir a la seva detenció pels delictes d'Atemptat contra agent de l'autoritat, Delicte contra la seguretat viària, Delicte de desobediència als agents i Delicte de Lesions lleus. Es va comprovar que no disposava de carnet de conduir en vigor i que li consten diverses detencions per aquest mateix fet.





Les diligències, han estat instruïdes pel Lloc de Boecillo i el detingut s'ha posat a disposició de Jutjat de Guàrdia dels de Valladolid.