Maten a un elefant a l'Índia per ingerir menjar que contenia explosius

Un elefant prenyat va morir a l'Índia aparentment després de menjar fruita que contenia un explosiu que va explotar en la seva boca, segons informa el diari pakistanès The Dawn. Ara, els agents forestals han obert una investigació criminal per determinar qui va cometre tal barbàrie. Els culpables poden enfrontar-se a penes de presó.









Funcionaris forestals van dir que l'incident va ocórrer el 23 de maig al districte de Palakkad de l'estat de Kerala, al sud de l'Índia, prop de terres de cultiu on els vilatans de vegades s'escampen fruita amb petards per dissuadir els animals d'anar a per seus cultius.





"Només sabem que la lesió (a l'elefant) va ser causada per alguna substància explosiva", va dir el funcionari forestal Sunil Kuma a The Dawn.





Índia té la major població mundial d'elefants asiàtics, però estan classificats com a espècies en perill d'extinció. Els incidents de conflicte humà-animal no són infreqüents, ja que els elefants sovint van cap als assentaments humans a la recerca de menjar.





L'elefant prenyat havia sortit de parc nacional local de Silent Valley a la recerca de menjar quan va ocórrer l'incident, van dir funcionaris forestals.





Més tard van trobar a l'elefant tractant de refrescar-se en un rierol, però quan els vilatans van intentar treure-ho de l'aigua per portar-lo a un centre de tractament, l'animal es va ensorrar i va morir.





"Ho sento germana", va escriure Krishnan, qui va presenciar la mort de l'elefant, en una publicació de Facebook . "Amb la boca i la llengua destruïdes en l'explosió, es passejava amb gana sense poder menjar. Ella ha d'haver estat més preocupada per la salut de l'infant dins d'ella que pel seu propi fam ".