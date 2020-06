Guatemala: cristians cremen viu a un Guia Espiritual i Metge Maya

El passat 6 de juny de aquest any, a l'Aldea Chimay, Municipi de Sant Lluís, Petén, a 230 km a nord de la ciutat de Guatemala, un nombrós grup de persones van cremar viu a Don Domingo Choc, acusant-lo de "bruixot", com consta en un vídeo que immediatament van pujar a les xarxes sociodigitals.









Chimay és un Llogaret maia q'echí empobrida, conformada per un aproximat de 250 famílies (l'idioma és q'echí i castellà). L'última vegada que vaig visitar la zona, vaig comptabilitzar prop de 6 esglésies evangèliques en aquesta Aldea, a part de la imponent capella catòlica. Hi ha més esglésies que escoles.





En el vídeo es mira que l'assassinat es produeix en el centre poblat, en presència de diverses persones corrent en diferents direccions. Es miren equips de mòbils fent fotos o gravant vídeo de fet. La víctima, embolicada en flames, corre diversos metres cap als habitatges, mentre diversos homes intenten impedir qualsevol tipus d'ajuda. A la fin la víctima cau ... El vídeo ho publiquen amb el títol: "El van cremar per bruixot".





Un dia després, una col·lega de Don Domingo Choc, publica una nota narrant que: Don Domingo Choc era un Guia Espiritual, Metge Maia. Integrant d'equips d'investigació científica sobre plantes medicinals. A més, detalla que Don Domingo, al costat d'altres guies i metges, redactava un llibre sobre medicina ancestral.





PER QUÈ CREMAR VIU A DON DOMINGO?

Els assassins són genèticament maia q'echis, però espiritualment cristians. El maten per "bruixot". És a dir, per practicar el seu espiritualitat maia, i per promoure la seva connexió amb la Mare Terra en defensa de la Vida.





En tota Abya Yala, i Chimay no és l'excepció, els principals culturicides en els últims temps són i van ser els cristians pentecostals (evangèlics i catòlics). Fins i tot, el genocidi comès per militars, a Guatemala, en la dècada dels 80 de l'any passat segle, tenia mòbil religiós pentecostal (indis idòlatres han de morir per salvar Guatemala per Crist, era la consigna militar evangèlic pentecostal E. Ríos Montt)





Si bé, les teologies catòliques progressistes van incorporar en la seva narrativa el concepte de la inculturització, a finals de l'any passat segle, i fins i tot en els últims temps parlen de la interculturalitat religiosa, en les teologies pentecostals (bibliólatras) no hi ha cap possibilitat per al reconeixement o diàleg amb "l'altre" diferent (diguem-ne espiritualitats indígenes).





El monoteisme I el cristocentrisme PORTEN A EL CREIENT A MATAR L'ALTRE DIFERENT

Per al cristianisme pentecostal, l'indígena per a ser cristià ha de matar el seu espiritualitat indígena i acceptar en plenitud el Crist com el seu únic Déu veritable, com l'únic camí de salvació. ... "Les pràctiques espirituals indígenes desperten la ira inclement de el Déu castigador, gelós" ...





En aquest sentit, el cristianisme pentecostal, a l'igual que el cristianisme de la cristiandat, en països multiculturals, està condemnat a cometre les pitjors aberracions sanguinàries com les que es va cometre amb el Mestre i Metge Domingo Choc. El seu monoteisme (un sol Déu) i la seva prepotència cristològica (Crist és l'únic camí per arribar a Déu) es constitueixen en el seu trava i en el seu contradicció fulminant: predicar a Déu matant el que no professa la seva fe.





Sembla que les aberracions cristianes troben les seves arrels en conceptes o teologies aberrants com el monoteisme o el cristocentrisme. En aquest sentit, és impossible ser cristià i indígena a el mateix temps, perquè l'indígena que renuncia a la seva ànima (espiritualitat còsmica) no pot ser indígena, ni pot ser cristià qui practica simultàniament altres espiritualitats que no sigui únicament el culte a l ' "únic Déu veritable ". Un Déu que és mascle, blanc, únic ... en un planeta multicolor.





QUI VAN MATAR A EL MESTRE I METGE DOMINGO CHOC?

En societats racistes, davant aquest dantesc succés difós en xarxes sociodigitales, s'assumeix que són indígenes salvatges, primitius, els que van cremar viu a un altre indígena. I això no és del tot cert.





Els assassins, cosa inquisidors (justiciers de la veritable doctrina cristiana) ho van fer en proclama i defensa de la seva fe cristiana. En aquest sentit, la salvatjada el van cometre els cristians pentecostals de parla q'echí.





L'ésser indígena és diferent a l'ésser cristià. I des de la meva perspectiva, per les dificultats del monoteisme i cristocentrisme, és impossible ser indígena i cristià a el mateix temps.





El pentecostalisme cristià, per la seva "salvatgisme culturicida" ens ha de motivar a repensar la permissivitat indígena enfront de la presència d'aquestes esglésies en els nostres territoris.





Jurídicament no estem obligats a permetre i / o acceptar la presència de pastors, bíblies, esglésies ... en els nostres territoris.





El nostre dret col·lectiu a l'autodeterminació i el dret al consentiment ens faculta a decidir si acceptem o no a les esglésies en els nostres territoris. Perquè sembla que el fatídic cas del nostre germà Domingo Choc és només un iceberg en un horitzó de el colonialisme religiós en el qual com a països estem sumits.