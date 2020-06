Quan allò que prediquem no encaixa amb la realitat el que hauria de passar és que féssim revisió de les nostres creences i les modifiquéssim de dalt a baix si fos necessari. Això és el que hauria de passar. Però veiem gernacions de predicadors que envoltats de crítiques sòlides fan les tombarelles que siguin necessàries per no modificar de cap manera les seves creences.









No és un defecte dels predicadors dels nostres temps. Sempre ha passat. Ja fa segles que l'existència d'un Déu amarat de bondat es posa en dubte per una realitat aclaparadora: hi ha maldat al món de forma persistent. I els defensors d'un Déu bo han trobat formes d'encaixar-lo dins d'aquesta particular realitat. El que succeeix al segle XXI, de forma preocupant, és que s'empra la filosofia per encaminar a les persones vers ineficaços tractaments guaridors de malalties de tot tipus, especialment de malalties molt greus. I aquesta filosofia es demostra un frau amb la mort de persones enganyades, o si voleu captades, que s'han acollit als tractaments presumptament guaridors. Es tracta d'una filosofia que viu dins d'una altra realitat, però no dins de la que coneixem.



I com encaixem en la realitat un conjunt de disbarats i que no es noti que ho són? Molt senzill. Situant-los, primer de tot dins d'un terreny reflexiu on hi predomini la ignorància i la indefinició. Després afirmar que es basen en demostracions científiques (això enlluerna molt). I també llueix molt afirmar que tota la colla de disbarats desenvolupats constitueixen una veritat extraordinària, una concepció de l'existència que significa un canvi revolucionari de consciència. Amb tots aquests efectes d'artifici per entabanar al personal sols queda anar rentant el cervell amb aquest tipus de concepcions. Fent un ullada als predicadors que habiten al Youtube trobareu autèntics especialistes en encaixar els seus desastrosos argumentaris a la realitat.



Sóc plenament conscient que la filosofia, com també altres parcelles del saber, proporciona una explicació aproximada als fenòmens reals. Que les explicacions encaixin amb la realitat significa que la dinàmica de la realitat podrà ser compresa amb les nostres explicacions. De tal manera que si unes explicacions no encaixen amb la realitat la comprensió d'aquesta realitat trontolla i acabaràs, si ets molt desgraciat, més perdut que un pop dins d'un garatge.