Desafiaments de l'Any 5528 Andino Amazònic per als pobles indígenes

En diferents pobles indígena / originaris d'Abya Yala Sud, en aquests dies, vam celebrar el "retorn" de el Sol (després de les nits més llargues, fosques i fredes) amb abundants ofrenes rituals de gratitud i sol·licitud (en el marc del principi de reciprocitat ).









Per què celebrem la volta de el Sol?

El 21 de juny, des de diferents astronomies dels pobles, està fixat com el Solstici d'Hivern per a l'hemisferi sud. I, en aquesta data es realitza la ritualitat central de l'Inti Raymi (Festa de el Sol, en quítxua) o Willka Kuti (Volta de el Sol, en aimara). I en els pobles amazònics o entre els maputxes porten diferents noms.





A les valls de Cusco, Perú, on vaig néixer, aquesta ritualitat el realitzaven els meus pares. Encara recordo els preparatius i sortides que feien els meus pares cap als barrancs més inaccessibles i solitaris, embolicats en una atmosfera de "secretivitat", portant amb si l'ofrena a cremar ... "Inti Wiraqhochaq kutimunampaq (perquè torni el Senyor Sol)", solien dir-nos en veu baixa ... No havien cures en el lloc, però hi havia por de ser descoberts ...





Els meus pares era originaris de la part alta del Cusco, i en aquests llocs, en la mesura que s'aproxima el 21 de juny, el fred és més gèlid i les nits més llargues. Aquesta part de la Terra se situa, en aquest temps, en el punt més llunyà en relació a el Sol.





Tota la vegetació es marceix per gelades. L'ambient es torna de color marró fosc, malenconiós i solitari.





És en aquest ambient d'absència de la vida i de la llum que es fan les ofrenes a el Sol perquè torni portant calor, llum i vida a la Terra ...





Per què celebrem l'arribada de l'any 5528 en el calendari lunisolar Andino Amazònic?

Detractors de les festes de l'Any Nou Andino Amazònic indiquen que aquestes ritualitats serien un recent llegat del folklorisme de les ONG ... Ningú dubta que aquest tercer sector aboni o hagi abonat la revitalització d'aquestes o altres expressions culturals, però dir que les nostres ritualitats són "narrativa d'ONG "peca de racisme i ignorància per part de qui ho diu.





El 21 de juny passat es va celebrar l'arribada de l'any 5528 perquè, molt a pesar que hi ha diferents interpretacions sobre l'origen o inici del calendari lunisolar a la regió andí amazònic, subsisteix un consens entre els hamaut'as (savis) que aquest calendari va començar a corres 3508 anys abans de Crist.





Per als que des dels territoris defensem i exercim drets col·lectius, la precisió de les dates són importants, més no primordials. Ens interessa reconstruir / enfortir les nostres identitats com a fill / es de la Mare Terra, reconciliar-nos amb Ella, avançar en la restitució política dels territoris indígenes. I per a això ha d'abonar les vivències espirituals i rituals.





Quins són els nostres desafiaments en el nou any?

Es constata encara que les celebracions rituals indígenes s'esgoten en el folklorisme, espiritualisme o en selfie culturalista per atrapa un like ... Tot i que també és innegable la potència de l'espiritualitat andí amazònic per als coneguts processos de la constitució del subjecte col·lectiu sociopolític dels pobles indígenes , especialment entre aimares, maputxes ...





En el Perú, "víctimes" de la fallida reforma agrària, la gran majoria d'indígenes encara es neguen com a indígenes i s'auto s'afirma com camperols. Mostra d'això, al Perú, la festa de el Sol, per exemple, ho celebren el 24 de juny (Dia de Sant Joan, o Dia del Camperol). Així ho va definir el etnofàgic Estat crioll peruà.





Aquesta situació d'esquizofrènia identitària, s'empitjora a nivell col·lectiu per la "efervescència" de la racista indústria del turisme que fa de l'indígena una peça de museu vendible / consumible.





Llavors, ja no només ens neguem com indígenes per assumir-com camperols i així buscar "accedir" a la nacionalitat (peruana, boliviana, equatoriana ..., encara que mai com a ciutadà plens), sinó també ens convertim en objectes culturals per a la consumopatía de l'turisme. No som objectes. Som runes. Som éssers humans dins de la comunitat còsmica.





Per les nostres condicions materials i simbòliques de subalternitat en les societats i estats criolls o acriollats, ens vam esgotar encara en el victimisme. Les nostres acte narratives com "representants" indígenes encara són laments o gemecs buscant commiseració a l'auditori .... I no és veritat. Nosaltres som subalterns, si. Vam ser derrotats oficialment, si. Però mai vam ser vençuts.





I, ara, davant l'auto derrota de la civilitat moderna, es constata que els projectes de vida (Bon Viure) construïts pels nostres pobles es constitueixen en la "pedra angular" per postergar la debacle climàtica planetària





Per ser indígena no és suficient amb parlar idiomes nadius, vestir teixits colorits o apedaçats ... És urgent reconstruir la nostra consciència / identitat Terra. És urgent reconnectar / reencantar-nos amb la Mare Terra ... És urgent iniciar / abonar processos de retorn als nostres territoris per embastar comunitat humana i còsmica.





Necessitem superar el folklorisme / culturalisme que s'esgota en les pràctiques espiritualistes o mediàtiques per transitar cap a l'exercici responsable dels nostres drets sociopolítics.

No som víctimes derrotades. Som fills i filles de la Mare Terra habitats per somnis i compromisos per reconstruir / recuperar els nostres territoris, exercir autodeterminació sociopolítica com estableix el Dret Internacional Indígena vigent.





L'any 5528 que vam començar, que coincideix en algunes repúbliques amb el bicentenari dels estats, les i els indígenes, organitzats o no, hem de plantejar i abonar processos construcció d'estats plurinacionals que ens permetin reconstruir / enfortir els nostres autogoverns territorials. L'Estat Plurinacional no és la nostra meta final, però és un punt intermedi que ens ha d'ajudar en els nostres processos d'auto regeneració com a pobles vius.