Espanya encara no obrirà les fronteres marítimes a creuers

El Govern ha decidit mantenir la prohibició d'entrada a Espanya dels vaixells de passatge tipus creuer procedents de qualsevol port fins a la finalització de la situació de crisi sanitària, al considerar que és "una mesura proporcionada, objectiva i no discriminatòria, i que està en línia amb l'objectiu establert pel Comitè d'Emergències de l'OMS d'interrompre la propagació de virus ".







Segons recull aquest dissabte el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), la Direcció General de la Marina Mercant ha dictat restringir l'activitat dels vaixells de passatge tipus creuer en els ports espanyols.



"Es prohibeix l'entrada en ports espanyols dels vaixells de passatge de tipus creuer que facin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial a fi d'entrar en els ports espanyols oberts a la navegació internacional", exposa l'ordre ministerial.



No obstant això, el director general de la Marina Mercant pot aixecar la prohibició, a sol·licitud de Ports de l'Estat i d'acord amb el Ministeri de Sanitat, per entrades de vaixells concretes o per a un conjunt d'elles com a part d'un itinerari per un o diversos ports.



Aquesta mesura tindrà vigència fins a la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, d'acord el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, per a la 'nova normalitat' que inclou de mesures de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària.



El Govern ha argumentat que és "urgent i necessari" el manteniment de certes mesures de contenció i prevenció davant els possibles riscos que poguessin derivar-se de la pèrdua de vigència automàtica de les mesures per a la favorable evolució en l'assoliment dels objectius de contenció de la pandèmia, així com proveir un itinerari segur cap a la recuperació de el sector mitjançant l'aplicació de procediments estrictes de control durant tot el procés però especialment a bord dels vaixells de passatge tipus creuer, que permetin el restabliment segur d'aquests serveis de caràcter eminentment turístic.