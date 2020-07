El consumidor post COVID-19 (IV): nous grups i perfils

Per les seves implicacions sanitàries, socials, econòmiques, polítiques o culturals, la pandèmia de COVID-19 ha arribat a occident a la categoria d'esdeveniment generacional. Amb les setmanes, veiem com emergeixen i s'afilen nous imaginaris sobre grups i perfils socials que s'expliquen en les setmanes de pandèmia i confinament:









Els nous sèniors, els més afectats per la pandèmia, perquè crèiem que estaven cuidats i protegios en residències i aquesta situació ens ha demostrat que hi ha molta feina per fer en les mateixes - la rendibilitat s'ha demostrat que està per sobre de les persones -, però que són la nostra font de saviesa i el nostre baluard social i els que han sobreviscut, ens han tornat a sorprendre per la seva resiliència, han sabut aguantar - tot i que molts la tancada els ha minvat facultats-, mantenir i millorar, comprar on line, adapatar-se a no veure a familiares i protegir-se, un ¡hurra¡ per ells, que no deixen d'ensenyar-nos.





La generació Covid-19, són els joves que l'han viscut i ara ja creixeran amb ella, joves que viuran la transformació d'aquesta societat després de l'aturada de la Covid-19, i que creixeran amb el canvi i aprendran del mateix.





I els nous perfils, ens adonem que, a més dels perfils sociodemogràfics, els tipològics, etc, apareix un nou perfil de consumidor a tenir en compte el perfil postcovid-19, que es comença a dibuixar i, qualitativament parlant, a tenor del que s'observa en la població, es podria dividir en aquests tipus, en base al seu comportament i temors:





- Els que no tenen por o són més hedonistes surten amb ànsies de llibertat i normalitat i sense por al que els pugui passar. Són majoritàriament joves, però també hi ha de qualsevol edat, que majoritàriament acaten les normes però que estan desitjant saltar-o que s'acabin.

- Els cauts, són més normatius i van amb compte, però ja han començat a dotar i certa normalitat en les seves vides, i de vegades, se'ls oblida el que ha passat i que continua havent perill.

- Els temorosos, que surten poc o amb cura, s'han fet el test per veure si tenen anticossos o són asimptomàtics i van amb més cura que els anteriors.

- Els resistents o que no volen sortir, per por o perquè ja estan bé així, són perfils de major edat i, majoritàriament sèniors però tambè hi ha gent madura o fins i tot joves o adolescents que es resisteixen.





El seu consum també varia de forma gradual. Així, els primers, els hedonistes tornarien al temps pre-covid en els seus comportaments de compra; els segons i tercers - cauts i temerosos- ho fan en funció de la seguretat que es trobin, mentre que els resistents segueixen comprant com ho feien durant la quarantena.





I ara queda, reprenent el principi, cap a on volem anar ?, són preguntes difícils de contestar i en els consumidors hi ha dues actituds oposades.

- Els que han vist en aquest període l'oportunitat de tenir un món millor i volen aprofitar el moment per efectuar un canvi de veritat, de cultura i de comportaments cap a una societat millor, on la salut és el primer i fonamental i on el bé de els altres significa el bé propi, el bé comú i el de la planeta.

- Els que volen tornar a la normalitat i tancar aquest període de la seva vida, oblidar-ho, i tornar al de sempre el més aviat possible, sense canvis ni millores, com ...

I tu què en penses?