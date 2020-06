El consumidor post-COVID 19 (I): Ensenyaments de la crisi

Estàvem tranquils i pensàvem que mai anava a arribar, sentíem que hi havia a la Xina i a Itàlia, cada vegada més a prop i, tot i així no ho esperàvem i vivíem amb la il·lusió que passaria de llarg o mai s'instal·laria.









I va arribar, es va instal·lar i es va quedar amb nosaltres, provocant una crisi múltiple sanitària, econòmica i social, una crisi de la qual ens costarà sortir, i molt, i després de la qual, si som llestos i aprenem del que ha succeït en aquest període i sabem canviar-lo, segur que tindrem un món millor.

Un món sa, equilibrat, respectuós i solidari, on tothom col·labora en que cada dia sigui millor que l'anterior i en eliminar allò que fa mal a les persones i al planeta.

Perquè la pandèmia ens ha ensenyat diverses coses però principalment que:

La salut, és de veritat el primer.

El temps es pot parar i no necessitem anar corrent a tot arreu.

La família i el nostre entorn immediat és el que realment importa i ens fa feliços a la majoria.

Sabem obeir, agrair, reconèixer el mèrit d'altres, lliurar-nos, cooperar, solidaritzar-nos, reinventar-nos, reciclar, mantenir-nos físicament o millorar fins i tot, crear coses noves amb el que hi ha a casa ...

Quan alguna cosa ens importa de veritat lluitem per això.

Si treballem junts, tots a una, per aconseguir un fi comú som un equip que funciona i pot vèncer moments molt durs amb èxit.

Tots som molt solidaris si volem ser-ho. Les persones i les empreses han cooperat fent màscares, bates, aparells en 3D, gels i alcohols, lliurant menjar, ajudant a la gent que estava sola o posant a disposició del que tenien ja fossin plantes de producció, vehicles, aparells o la seva pròpia persona .

Així es revaloritza la Sanitat i personatges que abans passaven desapercebuts cobren valor i apareixen els veritables herois de la crisi: Sanitaris, dependents, transportistes, netejadors, policia, exèrcit ... .tots ells es valoren pel risc que corren i per tot el que ens faciliten, i arriben els aplaudiments i el suport social.

I passem la quarantena donant suport, conversant, creant, superant reptes tecnològics, comprant online -sempre que es podia-, gaudit de l'oci i la cuina en família, preocupant-nos pels que no podíem veure, canviant la forma de comprar i productes en funció de el temps de confinamnt- per variar-, ordenat, tirat coses innecessàries, reciclat ... i teletreballant a casa.

En aquest temps les botigues d'alimentació han guanyat més diners que en Nadal- gairebé sense descomptes ni ofertes- només podíem comprar allà i hem anat fent variacions de productes, de plats i de marques, provat coses noves i diferents i -com estàvem a casa i havia temps- hem innovat i millorat dins de la llar. Les xarxes socials passaven receptes de forma contínua i entre amics es donaven solucions per innovar en el menú diari.

El "Do it yourself" també es va instaurar i no només fent pa, la gent va experimentar amb tints, es va tallar els cabells ella mateixa, es va cuidar i va fer esport a casa, va llegir llibres i va viatjar de manera virtual a museus, ciutats, pobles o esdeveniments per tot el món.

També van incrementar les vendes sectors com la tecnologia, la contractació de plataformes d'entreteniment i ecommerce en general. Aquesta última forma de compra a la qual es resistien targets més adults principalment, s'ha iniciat a moltes llars durant aquest temps, vencent els frens i resistències de el passat.

I va passar la quarantena i la gent va començar a sortir de casa, i productes de bellesa van canviar d'higiene i cura a productes per arreglar-se i encara que temorosos, van decidir anar a la perruqueria o al el barber, a poc a poc, i amb les noves normatives i en relació amb les fases, es va anar instaurant la "Nova Normalitat".

Així amb mascaretes i marcant distàncies, es va sortir al carrer, amb precaució i certa por inicial, obeint a la normativa de cadascuna de les fases, que ningú entenia ni s'aclaria perquè variaven contínuament i les instruccions dels polítics no eren massa clares .

I arribem a la desescalada, en què tot està obert o s'obrirà en breu i, en la qual diu la veu popular que si anem amb compte no passarà res, que l'aire lliure lleva la força a l'virus i que hem de continuar. I la gent surt perquè té ànsia de llibertat, ganes de tenir contacte i veure natura i el mar- normal ens confinem a l'hivern i vam sortir a l'estiu-, ganes de caminar, de veure coses més enllà dels seus carrers i veïns, de visitar a els que volen i de prendre l'aire.

No obstant això, no ens oblidem que, encara que la majoria de persones està bé encara estem patint conseqüències de la tancada, principalment psicològiques. Entre els col·lectius més afectats- sanitaris, pacients, familiars de pacients i gent gran, principalment, com esmenten els experts .

I també, fins que no es trobi la vacuna, ens estem adaptant a conviure amb el virus en el dia a dia, amb rebrots -la majoria per imprudències de col·lectius concrets o per retorn als llocs laborals - davant del que, en xarxes socials i comunicats, els sanitaris continuen insistint i recomanant que siguem cauts i ens quedem tot el que puguem a casa i seguim escrupolosament les normes. Ho han viscut en directe i els preocupa que torni a passar I quina normes !, no ens deixen tenir contacte físic, el que segons sociòlegs i psicòlegs ens afectarà ia canviar.

Per aquest motiu, per la importància del contacte i l'efusió de moment, fent una vida normalitzada, la gent s'oblida de la normativa i les distàncies. Som llatins, i no ens podem reprimir, ens agrada més abraçar-nos que saludar-nos amb el colze, i fa tant que no tenim contacte físic interpersonal que necessitem estar a prop de les persones estimades i ens oblidem de les distàncies. A això li hem de posar fre i aprendre a mantenir l'espai interpersonal o portar la mascareta.

I no només ha canviat la forma de contacte, que la trobem molt a faltar, especialment quan algú ha perdut a persones properes i no pots abraçar quan la veus, sinó que han canviat moltes altres coses i importants, que anirem veient en successives entrades d'aquesta sèrie sobre el consumidor post-COVID-19.