El consumidor post-COVID-19 (III): Noves formes de viure

En l'anterior entrada d'aquesta sèrie vam veure com la incidència de l'emergència sanitària havia accelerat la consolidació de certs hàbits de consum i, paral·lelament, la desaparició d'algunes maneres o pràctiques el declivi de les quals ja s'havia iniciat. De la mateixa manera, la pandèmia ha suposat un toc d'alerta a modes que tenen a veure directament amb la nostra manera de vida.









Vegem algunes d'elles:

El teletreball, és la nova forma de treballar que es queda ja per sempre. És una cosa rellevant i benvingut per molts, que fa temps ho desitjaven i en les empreses no deixaven, però s'ha convertit en un horror molt complicat per a altres.





S'ha teletreballat però, la majoria de persones de forma improvisada i sense un espai adequat. Així, amb pocs mitjans, espai i sense condicions ha teletreballat la majoria. Especialment, han patit molt els pares - i més les mares de nens petits-: no és el mateix treballar a casa d'estar obligat a adaptar-te a treballar a casa, però la gent ho ha fet i el resultat és satisfactori. Això sí, per al teletreball les empreses hauran d'invertir en mitjans i adequació perquè les persones ho facin.





També el teletreball vindrà vinculat a l'educació infantil, ja que treballar i ocupar-se dels nens resulta molt complicat.





Pel que sembla, tot apunta que la nova forma de treballar sigui combinada amb el treball presencial, al menys en els inicis. Probablement si s'haguessin mantingut les antigues oficines on cada un tenia el seu despatx, això no hagués arribat mai, però les tendències a les oficines obertes i sense un lloc predeterminat ha anat en contra de la feina presencial i fomentat el treball combinat en el futur.





Aquesta nova forma de treballar també tindrà conseqüències en abandonament de locals i espais. Si la gent teletreballa a casa i tot és virtual, les empreses hauran d'invertir en equips a casa i abandonar locals, el que probablement afectarà el sector immobiliari.





Les noves cases, la quarantena i el teletreball han despertat una nova necessitat de llars amb terrassa, terrat, jardí ... a definitiva, aire i espai, per si hi ha rebrots. Viure fora de les ciutats en la quarantena ha estat un luxe.





Això ha impulsat la demanda d'immobles on la llum, l'espai i l'exterior siguin prioritats. ja sigui a la ciutat, o, si es va a teletreballar i els nens no van a poder anar a l'escola, fora d'ella. En aquest sentit, pot ser que les àrees metropolitanes i les poblacions properes a les ciutats es revaloritzin.





En aquest sentit, com a curiositat, és interesant comentar que s'ha incrementat la venda de piscines de tot tipus de cara a l'estiu per no haver de compartir o per si ens hem de tornar a confinar.





La nova educació, és un dels temes més problemàtics i respon a l'insight Què faig amb els nens si estudien a casa? És un nou repte i el que canvia més la vida de la població activa amb fills d'edat escolar.





Durant la pandèmia, les escoles i universitats han resolt el tema amb més o menys èxit en funció dels mitjans que tenien - realment el professorat, l'ha passat malament-, no només perquè no estava preparat telemàticament si no perquè no és el mateix donar classes on que off line. Ni es capta de la mateixa manera l'atenció, ni els professors amb les classes exprés abans del confinament estaven preparats. Però, més o menys, i per assaig i error, tot s'ha resolt. Ara ve la segona part, perquè probablement al setembre l'educació haurà de ser combinada.





La combinació d'aula presencial i seguiment virtual permetrà als centres, a l'alumnat i la societat tres coses necessàries i rellevants:





- La socialització, especialment en els més petits, que la necessiten per a la seva formació i creixement social, però també a la gent gran per compartir i vivenciar valors com la companyonia, el compartir i fins i tot la sensació de competitivitat.

- A la societat, perquè alliberarà als pares els dies que tinguin treball presencial dels seus fills a la llar i d'haver de posar a personal al seu càrrec

- Als professors, que els permetrà anar-se formant i millorant en l'educació virtual, i per als quals la classe presencial serà un sistema de reclamar l'atenció física i evident dels alumnes que la segueixin on line.





La formació professional on line, per al teletreball, per comunicar-se amb amics i familiars, per cuinar, per arreglar i crear coses a casa .... ens hem format des dels tutorials de youtube, passant pels mil weminars i seminaris que han posat en tots els sectors els especialistes de cada ram, tothom ha contribuït a la formació professional.

Si no sabia com fer alguna cosa, com no podia venir ningú ni ho podies preguntar, s'accedia a un tutorial. Molta gent que disposava de temps, o no, ja sigui per afany de difondre o per notorietat els ha penjat gratuïtament. A més, en moltes companyies i empreses, encara que no tingués un minut, persones amb esperit solidari han dedicat el seu temps a l'ajuda d'altres. Puc dir, per experiència pròpia, que al CEU, en general, i en la UAO CEU, en particular, hi ha hagut molts lliurats a la causa i ha estat un luxe el lliurament i disponibilitat de tots.





Però no només a ells, aprofito aquesta tribuna per agrair a tots aquells que han apostat per penjar informació i formació del meu sector, la consultoria estratègica, psicologia i comportament de consumidor. Materials que m'han estat tan útils i sense que els que no podria haver arribat a escriure aquest article.





El nou esport, aquest sector a l'igual que el retail es modifica, la gent ha començat a fer esport a casa, i les rutines sembla que es queden.





Els facilitadors han estat de nou els entrenadors on line, que han sabut motivar l'exercici diari a la llar. Hem après a viure sense futbol, ni cap dels altres esport massius ni en camps ni en antena, i sembla que ara ho farem virtualment i dosificat, per no contagiar-en la massa.





En els últims dies, el nou esport ha arribat a les nostres pantalles, amb partits a graderia buida i un so de fons que replica en la retransmissió el murmuri de el públic. Veurem si és capaç de generar les mateixes emocions.





Les noves formes de viatjar, si abans del Covid-19 ja hi havia persones que es resistien a agafar avions per la seva contaminació a el medi ambient, ara a això s'uneix la por a llocs tancats, pel que són preferibles qualsevol dels altres mitjans de transport i, especialment, el cotxe, perquè és on millor es controla i on hi ha menor nombre de persones.





La mobilitat ciutadana, les bicicletes pròpies -la venda ha incrementat notablement en l'últim mes- i l'anar caminant als llocs són les preferències de la majoria, evitant els transports públics i qualsevol altre mitjà en el qual la gent pensi que es pugui contaminar .

La solidaritat, de la gent, de les empreses i de les marques. Que han sabut col·laborar amb els sanitaris i amb els col·lectius més desemparats i amb el que fes falta. Que han donat servei fent aliances amb transportistes o amb les noves start ups com Dia, que no podia donar servei on line i es va aliar amb Glovo a mateix preu. Aquesta última no ha parat de fer serveis en tota la quarantena.

Les aliances, entre sanitaris, entre empreses, entre ciutadans ... L'Associació per un fi comú és el futur. El si tu guanyes jo guanyo s'ha convertit en una cosa important.