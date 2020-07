Els cibermercenaris una pandèmia molt perillosa

Diuen que la realitat moltes vegades supera la ficció. La vida és com una pel·lícula encara que el guió, de vegades, no se sap qui l'escriu. Aquests dies, el president de Parlament català i posteriorment altres polítics han denunciat que han estat espiats a través dels seus telèfons mòbils per la tecnología de l'empresa NSO, propietària del programa d'espionatge Pegasus, amb seu a Israel. Fet que ha indignat no només als afectats sinó a les institucions i partits polítics d'aquest país. Però aquest no és un cas aïllat, sinó, segons alguns especialistes, és una pràctica habitual en el món.

















Les noves tecnologies, el control d'elles i l'apropiació indeguda de les mateixa per a fins il·lícits, no és un fet aïllat, no. L'aparició dels cibermercenaris, nova figura delictiva al servei del millor pagador. Aquests nous delinqüents, diuen que provenen dels antics serveis secrets més "avançats" que s'han jubilat i volen guanyar molts diners amb els seus nous "oficis". No és una broma ia qui corresponguin alguna cosa hauran de fer per frenar aquesta carrera boja que deixa al descobert la intimitat de les persones. La fragilitat i indefensió per a les persones que comporta la utilització dels avenços tecnològics és d'una gravetat extrema ja que estan exposades, sense saber-ho, al fet que uns individus sense escrúpols, s'apropiïn de totes les dades que vulguin d'ells, i es faci una utilització indeguda d'ells.





L'espionatge públic, és utilitzat, segons diuen, pels governs per prevenir atacs terroristes o lluitar contra el narcotràfic. Des de fa ja uns quants anys, les empreses privades com NSO Group o dels Emirats Dark Matter - hi ha moltes més- són un clar exemple de la gran expansió de l'espionatge privat en benefici de qui pagui més.





El cas dels polítics catalans espiats, forma part d'una peça d'espionatge massiu a més de 1.400 telèfons mòbils de tothom que va tenir lloc el 2019 i que està sent investigat per una jutge nord-americana després de la denúncia presentada per WhatsApp qui acusava NSO Group de violar la Llei de frau i abús informàtic d'aquest país. Qui hi ha darrere d'aquesta operació delictiva ?, diuen que un suposat grup d'empresaris israelites.





El president de parlament català, acusa d'aquesta operació al CNI que segons ell disposa del programa. La demanda ja està posada i ara cal esperar el resultat de la investigació, quan acabi.





L'empresa NSO no és el primer conflicte que té pels seus "treballs". A finals de 2017, el llavors assessor del príncep hereu de l'Aràbia Saudita, A l'Qahtani, es va dedicar a perseguir dissidents de el règim arreu del món com a part d'uns grans operatius de vigilància, amb el qual després va ser assassinat el periodista, Amal Khashoggi, que tanta indignació va produir a tot el món, segons va publicar al seu dia el diari The New York Times.





A primers d'aquest any, el NSO Group va ser acusat de fer-se passar per Facebook per hackejar objectius. Ho va fer mitjançant la creació d'una pàgina web que semblava una pàgina de Facebook amb l'objectiu d'enganyar les víctimes. Però és que fa dos anys, Amnistia Internacional, també denunciava les actuacions de l'empresa NSO per ús de la seva tecnologia per espiar periodistes, dissidents i activistes de diversos països. Després d'aquest episodi l'empresa es va comprometre a respectar els drets humans i impedir l'ús dels seus productes per a aquests fins.





Promesa que ha incomplert perquè fa tan sols un mes, Amnistia denuncia que el periodista marroquí Omar Radi estava sent espiat utilitzant-tecnologia de l'empresa NSO. Els cibermercenarios segueixen i seguiran campant al seu aire sense que de moment ningú els hagi posat vedats Avenços tecnològics cada dia que controlen la vida de les persones fins quan ?.