Catalunyapress T'INFORMA

Avui el panorama polític català ha estat mogudet. A les 12:00 hores ha començat el congrés fundacional del nou JxCat, el partit impulsat per Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat ha defensat abordar amb amplitud de mires el projecte polític d'aquest nou partit per assolir la independència i ha demanat que no sigui una eina sectària.









Com a resposta, Junqueras ha assegurat que la proposta d'ERC "és millor i més útil" que la del nou JxCat. I, per la seva banda, Miquel Iceta ha dit que si en les pròximes eleccions catalanes no guanya el PSC haurà "quatre anys més de retrocés".









Malauradament, com ja és costum, avui també li hem seguit la pista de prop al coronavirus. Catalunya ha sumat en les últimes 24 hores 1.493 contagis de coronavirus i 3 morts. En relació al gran increment de casos, el doctor Bonaventura Clotet, cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director de l'IrsiCaixa, ha opinat aquest dissabte que no veu molt segura l'obertura de les escoles al setembre pel coronavirus. I els avis espanyols han demanat als seus néts "responsabilitat" i que compleixis les mesures proposades per les comunitats autònomes.









En l'àmbit espanyol, el Govern central ha decidit enviar a l'Exèrcit a Lepe per prevenir els contagis entre els temporers.









I per desgràcia us portem una notícia horrible. A Sevilla, un home ha estat detingut per donar una pallissa a un cadell i estavellar-lo contra un cotxe.









Si ahir a última hora us explicàvem que la Generalitat tancava tot l'oci nocturn de Catalunya per frenar la transmissió del Covid-19 , avui actualitzem la informació: i és que la federació catalana d'activitats de restauració recorrerà al TSJC la decisió de la Generalitat de tancar les discoteques.









Entre tanta mala notícia, almenys us deixem alguna cosa mínimament positiva: el sector de les asseguradores ha decidit ampliar l'àmbit de protecció de l'assegurança gratuïta de vida i subsidi per hospitalització que ha posat a disposició dels treballadors sanitaris que es veuen afectats pel Covid-19.

















