Teletreball i empreses: entre la desconfiança, la transferència de costos i el màrqueting de la (falsa) conciliació

Ara que en moltes regions la mascareta és obligatòria, els brots es produeixen de manera descontrolada i en altres regions es "auto-confina" a la població urgeix més que mai una norma sobre el treball a distància. Una norma adequada que prevegi, d'una vegada per totes, els escenaris possibles de cara a al mes de setembre, tenint en compte que la forma de treball a distància (teletreball forçós en alguns àmbits, va assenyalar jo) es va imposar com a mesura prioritària per a garantir la activitat econòmica enfront de la cessació d'activitat (art. 5 RDL 8/2020, de 17 març) fins a dos mesos després de la finalització de l'estat d'alarma (aRT. 15 RDL 15/2020, de 21 abril).









Al setembre es reprèn cada any després del període estival, de manera ordinària, la productivitat de país i els diferents cursos escolars, i, per fer-ho d'una manera híbrida o al 100% a través el treball a distància, cal que contemplem aquest escenari de pandèmia, que, dit sigui de passada, no ens ha abandonat des del mes de març.





L'avantprojecte de llei redactat i disponible després de la consulta pública del projecte normatiu -fins al 22 de juny- està sobre la taula per ser discutit. Els interlocutors socials tenen la porta del diàleg social, que no han d'abandonar, per a aconseguir, d'una manera definitiva, regular els drets dels i les treballadores que ens veurem exposats a un segon, un tercer o un quart brot, fins que no hi hagi una solució definitiva a nivell sanitari.





Però no hem de partir d'un error bàsic, que és la regulació de la feina a distància com una forma o mètode d'organització de la feina enfocat cap a l'estalvi costos, ja que estaríem incorrent en el mateix error que amb la descentralització productiva nacional i internacional, i la desprotecció i abusos als quals ha donat lloc. En aquest punt, ens referim al fet que la filosofia preponderant de l'anomenat "business process outsourcing" (BPO) hauria de ser "fes el que saps fer millor i deixa tota la resta en mans d'un altre", ja que és l'única forma de descentralització que part de l'horitzontalitat de la relació entre les empreses i de la garantia de les condicions per a les persones treballadores, condicions de dignitat en el treball, no, exclusivament en la millora de l'eficiència econòmica de l'empresa.





I, en aquesta línia, el treball a distància no es pot confondre amb una forma de descentralització a través de petits satèl·lits de persones amb els seus propis mitjans que li presten un servei a l'empresa, ja que estem parlant de persones treballadores que compleixen tots els requisits de dependència i de subordinació de l'empresa (art.1.1 de l'Estatut dels Treballadors), però que, no obstant això, realitzen la seva tasca des d'un domicili diferent al de la pròpia empresa. No hem de caure en un model de petits falsos autònoms, a l'igual que succeeix amb el treball en plataformes digitals i els famosos riders, però tampoc hem de caure en la ignorància que la forma en què es manifesti el treball a distància és en matèria de conciliació, el que jo vinc a denominar, el parany de l'aranya, especialment per a les dones. I, en aquest punt, que ha suscitat la discrepància dels agents socials en les últimes setmanes, s'està treballant en l'actualitat, perquè l'avantprojecte establia col·lectius amb accés prioritari a aquesta forma de treball (art. 5), que, en definitiva , s'identifiquen amb el rol de gènere de cura en l'àmbit familiar. El treball a distància ve a suposar una doble o triple càrrega per a la dona treballadora desapareixent els suposats beneficis d'aquesta forma de treball i aguditzant la manca de coresponsabilitat familiar a la llar, de manera que no hi ha cap separació perquè tot és "treball" .





L'avantprojecte preveu la voluntarietat d'aquest tipus de treball quan sigui de manera regular i amb acord amb l'empresa (art. 4) i dues formes ocasionals ja sigui per força major familiar (art. 20) o força major empresarial (art.21) , tots dos molt enfocats als problemes que hem travessat des de març de 2020. Però, de cap manera, en qualsevol dels supòsits anteriors, les conseqüències de la feina a distància poden recaure sobre la persona treballadora; i això ha de ser així ja no només per una qüestió d'equilibris, en una ja desequilibrada per naturalesa relació laboral, entre empreses i persones treballadores, si no per una qüestió lògica -que ja incloïa l'Acord marc europeu sobre teletreball, no aplicable al nostre país- atès que la persona treballadora segueix dins de l'àmbit d'organització i direcció d'una empresa, exposada tant al poder de direcció com al poder sancionador (arts. 5 c), 20 i 58, entre d'altres, de l'Estatut dels Treballadors) i no realitza un treball per compte propi ni ha de realitzar-lo amb mitjans propis.





En aquest sentit el text de l'avantprojecte és clar. No obstant això, al delegar en l'acord de treball a distància entre empresa i persona treballadora aquests extrems, mentre no es trobin contemplats el conveni col·lectiu d'aplicació, torna a deixar desequilibrada la balança a favor de qui posseeix finalment el poder de negociació i establiment de les condicions de treball. Si els costos de la realització d'una prestació de serveis recauen sobre l'empresa quan el servei és prestat des del domicili que designi l'empleadora, voler ara que la persona treballadora sigui la que assumeixi la responsabilitat de la feina a distància és col·locar-la en la mateixa situació que s'ha viscut durant la pandèmia. Des de l'entrada en vigor de l'art. 5 RDL 8/2020 -treball a distància prioritari- les persones treballadores hem assumit, amb més o menys fortuna, amb més o menys mitjans, la realització de la prestació de serveis des dels nostres domicilis on, a més, durant més de dos mesos, ens trobàvem confinats. Tant en el sector públic com en el sector privat s'ha continuat la productivitat, havent-se produït una doble paradoxa, si em permeten. D'una banda, les empreses han continuat generant beneficis i compliment d'objectius i, d'altra banda, les empreses no han alçat la veu queixant-se de la manca de responsabilitat dels seus treballadors i treballadores, sinó al contrari. Per això, ara, l'ombra del dubte que alguns volen posar en les persones treballadores -irresponsables o vagues, per exemple- pot traduir amb una simple equació: ara el treball a distància no implica l'estalvi de costos que suposa tenir a la persona treballadora al seu domicili, entre d'altres, en subministraments o en hores extraordinàries.

El treball a distància no s'improvisa, i tot i la innegable cultura del presentisme del nostre teixit empresarial superada només per una pandèmia, s'han atenuar els efectes perniciosos de l'absència d'una regulació en aquest àmbit, amb la consecució d'uns mínims en aquesta forma de prestació de serveis; doncs com he tingut ocasió de manifestar en un altre moment, "el meu pobre esquena" ho agrairà.