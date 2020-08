El sector turístic, a l'UCI: l'arribada de turistes cau 97,7% al juny pel tancament de fronteres

L'arribada de turistes estrangers a Espanya va caure 97,7% al juny com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma, vigent fins al 21 de juny, que va establir el tancament de fronteres per evitar la propagació del coronavirus, segons ha informat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









Com a conseqüència, durant el mes de maig i abril, el nombre de visitants internacionals amb destinació Espanya per motiu turístic en totes les vies d'accés, va ser zero.





En concret, durant el sisè mes de l'any, que es va veure afectat per l'estat d'alarma durant tres setmanes, Espanya va rebre un total de 204.926 turistes internacionals, fet que va suposar un descens del 97,7% respecte al mateix mes de 2019.





França va ser el principal país de residència, amb 64.895 turistes, el que representa el 31,7% del total i un descens del 93,2% respecte a l'any passat passat. Alemanya i Països Baixos van ser els següents països amb més turistes que visiten Espanya. Alemanya va aportar 33.740 (-97,4%) i els Països Baixos 12.321 (-96,9%).





En els sis primers mesos de 2020 el nombre de turistes que van visitar Espanya disminueix un 71,7% i voreja els 10,8 milions.





REGNE UNIT CAU UN 75,5%.

Regne Unit continua sent el principal mercat emissor (per sobre de 2 milions de turistes i un descens del 75,5% respecte als sis primers mesos de 2019), França (amb més de 1,4 milions, i una baixada del 69, 8%) i Alemanya (amb més de 1,3 milions de turistes, un 74,7% menys).





Catalunya és la primera destinació principal dels turistes al juny, amb el 37,4% del total. La segueixen la Comunitat Valenciana (15,4%) i les Illes Balears (13,8%).





A Catalunya arriben 76.634 turistes, un 96,5% menys que al juny de l'any passat. El principal país de residència dels turistes d'aquesta comunitat és França (amb el 47,1% de total). El nombre de turistes que van visitar la Comunitat Valenciana disminueix un 96,6% i se situa en 31.487. El 30,6% procedeix de França.





La tercera comunitat de destinació principal per nombre de turistes és Illes Balears, amb 28.382 turistes i una disminució anual del 98,6%. Alemanya és el principal país d'origen (amb el 69,3% del total), seguit d'Itàlia (7,5%).





A la resta de comunitats el nombre de turistes baixa un 97,1% a la Comunitat de Madrid, 1 98,9% a Andalusia i un 99,8% a les Canàries.





La carretera és la via que serveix d'entrada al major nombre de turistes al juny, amb 136.676, el que suposa un descens anual del 87,8%. Per aeroport arriben 99,1% menys de turistes i per port un 97,9% menys. Per ferrocarril el flux de turistes és nul.





El nombre de turistes que van utilitzar l'allotjament de mercat com a mode principal al juny disminueix un 98,1% en taxa anual. Dins d'aquest tipus, l'allotjament hoteler baixa 1 98,3% i l'habitatge de lloguer descendeix un 97,9%.





Per la seva banda, l'allotjament de no mercat disminueix un 95,6%. Els turistes allotjats en habitatge de familiars o amics baixen un 96,3% i els allotjats en habitatge en propietat el 94,2%.





L'oci, esbarjo i vacances és el motiu principal del viatge a Espanya per 166.651 turistes al juny, (-97,9%). Per negocis, motius professionals arriben 15.950 (un 97,3% menys) i per altres motius 22.325 (un 94,8% menys).





La durada de l'estada majoritària entre els turistes al juny és la de quatre a set nits, amb 76.529 turistes i una disminució anual del 98,2%.





Al juny 188.750 turistes viatgen sense paquet turístic, fet que suposa un descens anual del 96,9%. Amb paquet turístic arriben 16.177, 99,4% menys





DESPESA MITJANA DE 651 EUROS PER TURISTA

Aquesta menor afluència de turistes va tenir el seu reflex en la despesa: els turistes estrangers que van visitar Espanya al juny van gastar 133 milions d'euros, un 98,6% menys que en el mateix mes de 2019.

La despesa mitjana per turista es va situar en 651 euros, amb un descens anual de 40,6%, al temps que la despesa mitjana diària va baixar un 30,4%, fins als 114 euros.





La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals és de 5,7 dies, el que suposa un descens d'un dia respecte a la mitjana de juny de 2019.





Durant els sis primers mesos de 2020 la despesa total dels turistes internacionals baixa un 70,6% respecte al mateix període del l'any anterior, arribant als 11.840 milions d'euros.





Els principals països emissors per nivell de despesa al juny van ser França (amb el 22,5% del total) i Alemanya (22,3%). La despesa dels turistes residents a França disminueix un 95,5% en taxa anual i el dels turistes procedents d'Alemanya un 97,7%.





Les comunitats autònomes de destinació principal amb major pes en la despesa dels turistes al juny són Catalunya (amb el 29,1% del total), Illes Balears (20,6%) i el País Valencià (13,9%). La despesa dels turistes disminueix un 98,5% en taxa anual a Catalunya, un 98,7% a les Illes Balears i un 98% a la Comunitat Valenciana





La despesa en activitats és la principal partida al juny, amb un 19,9% del total de la despesa i un descens del 98,6% respecte al mateix mes de 2019. La següent partida és la despesa en manutenció, amb un 19,7 % del total i una disminució del 98,1%.





El 48,4% de la despesa total al juny el realitzen turistes que pernocten a allotjaments hotelers, amb un descens anual del 99%. Per la seva banda, la despesa en allotjaments de no mercat es redueix un 97,4%.





La despesa dels turistes que no viatgen amb paquet turístic (que representa el 88,3% del total) baixa el 98,2% en taxa anual. El dels que contracten paquet turístic es redueix un 99,5%. Pel que fa el motiu del viatge, els turistes que visiten Espanya per oci generen el 81% de la despesa total (amb un desemborsament un 98,7% menor al de 2019).





Segons les dades de l'INE, el nombre total de pernoctacions realitzades pels turistes internacionals en hotels, apartaments, habitatge propi, habitatge de familiars o amics, habitatge llogat supera els 1,1 milions, amb una baixada del 98%.





Catalunya és la comunitat amb més pernoctacions (amb 375.681, un 96,8% menys que el 2019). La segueixen la Comunitat Valenciana (amb 246.944 pernoctacions i un descens del 97,1%) i Illes Balears (amb 221.606, 1 el 98,4% menys).