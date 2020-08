Els usuaris d'avió cauen un 91% al juny i els de l'AVE retrocedeixen un 86,1%

El nombre de viatgers que va optar per viatjar en avió per desplaçar-se per l'interior de el país es va enfonsar un 91% al juny respecte al mateix mes de l'any anterior, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ha recordat que durant aquest mes els diferents territoris han seguit progressant en les diferents fases de la desescalada fins a arribar a la nova normalitat el dia 21 de juny, data en què va finalitzar l'estat d'alarma.









En total, 359.000 viatgers van usar l'avió per als seus desplaçaments al juny, davant els 80.000 registrats al maig.





Més de 156.400.000 de passatgers van utilitzar qualsevol tipus de transport públic durant el mes de juny, cosa que representa una caiguda del 63,5% respecte a un any abans.





Per la seva banda, 455.000 usuaris van escollir el tren de Llarga Distància per als seus desplaçaments, un 85,4% menys que al juny de 2019.





Dins d'aquest segment, els viatgers que van utilitzar l'AVE van sumar 279.000 usuaris, un 86,1% menys respecte a el mateix mes de l'any passat.





Un total de 44,5 milions de viatgers van utilitzar durant el mes algun tipus de transport interurbà, el que representa una caiguda de 62,5% respecte a el mateix mes de l'any passat. La utilització del transport marítim va decréixer un 67,4% i en autobús un 63,4%.





CAU UN 89,4% EL TRANSPORT ESPECIAL I DISCRECIONAL







Més de 5,3 milions d'usuaris van utilitzar transport especial i discrecional al juny, fet que suposa un descens del 89,4% en taxa anual.





El nombre de passatgers del transport especial va baixar un 84,5% i supera els 4,1 milions d'usuaris. Dins d'aquest, l'escolar baixa un 99,6% i el laboral un 43%.





Per la seva banda, el transport discrecional cau un 95% respecte a el mateix mes de l'any 2019, amb més de 1,1 milions de viatgers.





UN 58,9% MENYS DE TRANSPORT URBÀ





El transport urbà va ser utilitzat per més de 106,5 milions de viatgers al juny, un 58,9% menys que en el mateix mes de l'any 2019. El transport per metre disminueix un 59,6% en taxa anual.





El metro de Palma presenta el major descens, del 72,5%. Entre les ciutats que posseeixen metro, el major descens en el transport per autobús es registra a Barcelona (-62,5%).





Pel que fa a el mes anterior, l'INE destaca que la flexibilització de la circulació de persones amb la desescalada va incrementar el nombre de viatgers en totes les ciutats tant en el transport urbà com en l'interurbà.





En totes elles les taxes mensuals són superiors a el 100%, excepte a Màlaga on l'urbà puja un 95,5% i el metro un 98,7% i en el metro de Bilbao (98,7%).





El transport urbà per autobús disminueix un 58,4% al juny respecte al mateix mes de 2019.

Totes les comunitats autònomes presenten taxes anuals negatives. Castella i Lleó (-64,4%), Catalunya (-62,6%) i Comunitat i Madrid (-62,2%), que van començar el mes de juny encara en fase un, presenten els majors descensos.





Per la seva banda, Canàries (-43,0%), Aragó (-49,1%) i Principat d'Astúries (-50,4%) registren els menors descensos en el transport per autobús.