Els EUA retiren la seva recomanació d'evitar viatges a tots els països del món pel coronavirus

El Govern dels Estats Units ha anunciat aquest dijous que retira la seva recomanació d'evitar viatges a tots els països de el món a causa del coronavirus, que ha canviat per recomanacions individuals com l'emesa per Espanya, en aquest cas demana als seus ciutadans que "reconsiderin" la possibilitat de desplaçar-se a al país.









El Departament d'Estat ha assenyalat que "amb les condicions sanitàries i de seguretat millorant en alguns països i potencialment deteriorant-se en altres, el Departament torna al seu sistema previ de nivells específics per països per a les recomanacions de viatge".





Així, ha destacat que mantindrà el sistema de quatre nivells --des el 19 de març tots els països del món eren al quart, que implica la recomanació de no viajar-- i es lliurarà informació "detallada" perquè els viatgers "adoptin decisions informades ".





"Seguim recomanant als ciutadans nord-americans que exerceixin la cautela quan viatgin a l'estranger a causa de la naturalesa impredictible de la pandèmia", ha sostingut el Departament en un comunicat publicat a la seva pàgina web.





D'aquesta manera, la majoria dels països, inclòs Espanya, han estat moguts a la categoria 3 pel Departament, que ha ressaltat que adoptat la decisió "en coordinació propera" amb els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès).