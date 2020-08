Un jove perd al seu gat, va a un refugi per adoptar-ne un altre i es retroben

Fa més o menys una setmana, un jove nord-americà anomenat Theron va perdre al seu gat Cutie Pie. Després de la pèrdua, va decidir adoptar un altre gat i va anar al refugi Bangor Humane Society, a la ciutat de Bangor, a Maine.









Quan va començar a mirar els gats per decidir a quin portar-se a casa el seu sorpresa va ser màxima: i és que Theron va reconèixer el musell de Cutie Pie. Theron va esclatar d'alegria i, segons els treballadors del refugi, el seu preciós felí també. "Sincerament mai he vist un gat tan ansiós per estar en un transportí! Estava tan a punt per anar a casa!", Van explicar a Facebook els membres del refugi.