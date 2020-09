Americans per força

Per què, als Estats Units, on el canvi és la senya d'identitat més acusada, alguns aspectes mai canvien? Per què molts mals hàbits es resisteixen a deixar pas a novetats que demostren ser la base de l'èxit del país més desenvolupat de la terra i encara la primera potència? Per què l'explicació d'aquest lideratge es deu a uns pocs factors? Per què Trump professa la visceral oposició a la immigració, sabent que és la clau de l'èxit de país? Perquè milions dels seus compatriotes interpreten el nervi de l'ADN americà com una amenaça per a la seva comparativa avantatge social.









Mentrestant, en aquest drama els que segueixen pagant els plats trencats són els negres. L'explicació de la seva endèmica discriminació és el contrast de la seva implantació als Estats Units amb la manera que la resta de la ciutadania es va installar al "somni americà". A aquesta idea que és Estats Units, gairebé tots van arribar per lliure voluntat. Ningú pot dir que els seus avis van ser obligats a canviar de residència. Tot i que es pot adduir que la fam, les persecucions religioses, l'ànsia de millora econòmica van ser factors imponents per empènyer a l'emigració des d'Europa, Àfrica o Àsia, també és cert que l’americanització voluntària és la clau de l'èxit dels Estats Units.





És aquest el país que és exemple més genuí de la construcció nacional oposada a la basada en l'ètnia, la religió, la raça. Estats Units és l'espècimen més definit de la nació d'opció, basada en la convicció personal. No per casualitat els teòrics del nacionalisme criden a aquesta alternativa com "liberal". El "somni americà" explica la seva supervivència. Mentre milions de ciutadans d'altres continents contestin cada nit amb un vot negatiu la pregunta d'Ernest Renan en el seu imaginari "plebiscit diari", i decideixin optar pel truc de residència, Estats Units existirà.





El dia que una majoria de nord-americans votin negativa la residència, el país quedaria desert. No hi ha res que uneixi els nord-americans, excepte el seu desig de ser. La seva religió es resumeix en l’oferta que els presta la Declaració d'Independència: la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat. No els regala una garantia, sinó una promesa. I en tenen prou.





No obstant això, l'absència d'obligació de residència té dues excepcions crucials: les minories negra i indígena. Aquests dos sectors contrasten en la seva implantació en el que per a ells és, més que un somni, un "malson americà". Els originals amos de l'immens territori, encara que els seus immemorials ancestres creuessin l'estret d'Alaska en les albors d'Amèrica del Nord, han quedat reduïts a les seves reserves, marginats, corcats per la pobresa i l'alcoholisme. Ni tan sols en l'esporàdica mitificació en les pellícules de Hollywood, Sitting Bull i els seus imitadors superen la mística de Buffalo Bill.





Els negres desgraciadament van quedar marcats pel pecat original de no haver reservat bitllet per al viatge forçat als Estats Units. La seva implantació ha estat resistida des del principi per ells mateixos i pels descendents dels negociants que els van dipositar a Amèrica. Amb l'emancipació i la seva desastrosa execució, la peculiaritat de la seva residència es va fer més evident. Quan es van veure desposseïts del benefici que de forma gratuïta havien regalat als seus amos, la seva cotització va perdre sencers a Wall Street.





Les successives mesures correctores de la discriminació i la segregació no van fer més que evidenciar encara més la divisió de la societat. Tot i les accions de Martin Luther King, que va pagar amb la seva vida el seu atreviment, els avenços legals varen reforçar el ressentiment racista d'una part de la societat que es resistia a la reforma. La "discriminació positiva" i els subsidis d'aliments van multiplicar l'oposició.





Simultàniament, la societat negra, que havia deixat de cridar-se "de color", per adoptar un curiós viatge de tornada a ser qualificada com a "africana", va contemplar amb estupefacció que altres nouvinguts d'altres continents escalaven llocs. Els llatinoamericans van començar a superar els negres no només en recursos econòmics, sinó en nombre. Com a resultat dels nous paràmetres de el cens, mentre els blancs es mantenien amb el 63%, els hispans (15%) i els asiàtics (10%) arraconaven als negres (13%).





Internament els nous "African-Americans" decidien optar per un peculiar nacionalisme: es defensaven amb les seves senyes de "black is beautiful", es amagaven el seu peculiar anglès heretat dels seus amos, i acaparaven algunes professions d'entreteniment. Alguns eren més afortunats i agafaven les plantilles dels equips de bàsquet. Per la seva banda, alguns aconseguien installar-se a les escales de el poder com a senadors i diputats, gràcies en part a la reestructuració dels districtes electorals. Van arribar, amb el suport decisiu de sectors blancs, a optar per l'increïble: la presidència dels Estats Units. Ja era massa i l'oposició a aquest desvergonyiment no l'hi van perdonar ni a Obama ni a la resta de la societat negra, i menys als demòcrates i liberals.





El miratge de l'elecció del primer president negre va defugir la resistència de l'Amèrica profunda i el mutis de la "majoria silenciosa" que Nixon va tractar de despertar. Ara Trump l'ha reinventat. Es va oblidar que Obama només el van votar aproximadament un terç de l'electorat, mentre una altra tercera part va optar pels candidats republicans. Un altre terç es va quedar a casa. Entre aquest 60-70% dels nord-americans que es va abstenir de votar la correcció electoral tradicional, estava amagat el sector majoritàriament blanc, tant d'alts ingressos com de baixa classe mitjana que va seguir els sons del flautista Trump.





Els que van rebutjar la candidata Hillary Clinton van creure, i encara ho creuen, que les seves trontolloses economies han estat perforades per l'ascens dels "de baix". Creuen ara que els seus suburbis impolluts, reals o imaginats, estan amenaçats per les hordes “socialistes” d'origen majoritàriament llatí, i els "terroristes" que insisteixen en la protesta davant el que consideren perillosa intromissió de les forces de seguretat en la vida diària.





Només ha faltat que l'evidència estadística de la superpoblació negra de les presons i el nombre de víctimes de la criminalitat del mateix origen "s'enriqueixi" amb tristos morts de negres a mans de policies blancs.