V-commerce: la botiga en realitat virtual

La realitat virtual -i la seva germana petita, la realitat augmentada- són la gran esperança, i la gran decepció, dels últims temps. Poques tecnologies han creat unes expectatives tan impressionants de penetració en tot tipus de sectors i activitats, que, any rere any, no acaben de quallar en res concret. En els videojocs, les arts, el turisme, l'educació, la sanitat o les simulacions virtuals de tot tipus, la realitat estesa es perfila com una eina disruptiva que pot produir una autèntica transformació digital... que no acaba d'arribar.









I, no obstant això, estàs tecnologies de irrealitat envoltant segueixen sent objecte d'experimentació i l'epicentre d'iniciatives, que revelen el seu potencial. Entre les seves aplicacions més prometedores es troba el comerç minorista -tant presencial com online -, un camp en el qual ja s'estan posicionant grans agents de el sector per establir una oferta diferenciada. La tecnologia és ja una eina comuna per a la venda: les presentacions en vídeo del producte i les imatges coloristes contribueixen a atraure el client potencial. Però la realitat augmentada i virtual arriba molt més enllà, obrint un món il·limitat de possibilitats en el caben, per exemple, emprovadors de roba virtuals en què no t'has de despullar, botigues digitals en les que pots veure els productes i comprar-los com si estiguessis en una real, o aplicacions en les que pots provar com queda el moble que t'agrada a la sala de casa teva. Després de l'e-commerce, ja es parla del v-commerce, el comerç basat en la realitat virtual.





Hi ha una sèrie de branques del comerç que ja estan trobant la utilitat a les tecnologies immersives, com són la del moble, la de les peces de vestir o la de la cosmètica. Una enquesta realitzada als Estats Units -citada per Marxent[1] - llança les xifres que a el 60% dels compradors li agrada utilitzar la RV i la RA en la compra de mobles i al 55% a la moda.





Altres dades expliquen que el 61% dels compradors prefereix fer-ho en establiments que disposen de realitat augmentada, i que, el 68%, pas més temps analitzant aquells productes que disposaven d'aquesta tecnologia per a això. D'altra banda, el 72% va adquirir productes que no tenia pensat comprar gràcies a la RA.





Dins el sector del moble i la decoració, Ikea ha estat pioner en l'ús de la realitat augmentada, amb la seva aplicació Ikea Place, que permet provar com queden els mobles del seu catàleg a les estades de la nostra casa, comprovar l'efecte visual real, canviar-los de posició o de lloc, i comprovar si hi caben o no on tenim pensat instal·lar-los.





La possibilitat de comprar directament a botigues recreades per la realitat virtual té un nom, v-commerce, que defineix un fenomen que probablement sigui el més disruptiu que ha conegut el comerç minorista des de la irrupció de la compra per internet. Encara que mai podrà substituir l'experiència de la compra presencial, el comerç virtual complementa i enriqueix l'experiència de el comerç electrònic. L'objectiu és que el client pugui, tant examinar i provar els articles a les botigues virtuals, com també pagar allà, portant a la realitat virtual tot el cicle de la compra.





Encara són poques les experiències en aquest sentit -en part per la manca de penetració actual de les tecnologies inmersives-, però es pot citar Walmart, el gegant nord-americà de grans magatzems, que té en marxa 3D Virtual Shopping Tour, un recorregut virtual que ens convida a recórrer una estada i comprar qualsevol moble o element de decoració allà exposat amb només punxar amb el ratolí sobre ell. I, de nou, l'empresa sueca Ikea també compta amb el seu Store Experience a VR, una visita virtual que ens porta a recórrer una de les seves botigues per anar confeccionant una llista de la compra amb aquells mobles i elements de decoració que ens cridin l'atenció .





Un dels avantatges de la realitat augmentada i de la realitat virtual en aquest terreny és la possibilitat que el potencial comprador provi els productes abans de comprar-los, que, com hem vist, és una cosa que ja s'aplica en el cas de la venda de mobles i de decoració, i de la cosmètica, però que és igualment aplicable, per exemple, a la roba i el calçat (la possibilitat de comprovar a través d'una aplicació com ens senti un determinat modelet o sabata).

[1] Marxent (2019) "40 AR Examples - The Definitive Guide to Augmented Reality in Retail". Disponible a: https://www.marxentlabs.com/ar-in-retail-top-augmented-reality-retail-apps-guide/