Catalunyapress T'INFORMA

Avui la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana començaran a multar els cotxes que no comptin amb l'etiqueta ambiental. Us ho expliquem en aquesta notícia .









Artur Mas continua la seva gira mediàtica des que ha anunciat que es queda al PDeCAT. La seva jugada pot posar en risc el lideratge de Puigdemont sobre el sobiranisme. Ho explica Joan Carles Meneses en aquesta anàlisi . L'expresident també ha revelat que es va reunir amb Pedro Sánchez a les vigílies de la sentència del Procés.









El Govern va prometre que els ERTO no consumirien els dies de l'atur, però aquests últims dies molts treballadors estan comprovant que no és així: el SEPE els ha descomptat de l'atur els dies que han estat en un ERTO. A més, la justícia andorrana ha admès a tràmit una querella contra Mariano Rajoy per haver coaccionat el banc BPA perquè lliurés dades sobre la família Pujol.









Avui Catalunya ha tornat a veure com es disparen els contagis de Covid-19: 1.328 en les últimes 24 hores , mentre que la xifra de morts a tot Espanya ja ha superat els 30.000 . A Madrid, la farmacèutica Janssen ha iniciat el primer assaig per trobar una vacuna contra la coronavirus que es realitzarà a Espanya. Més avançats estan a Rússia amb la seva vacuna, encara que amb resultats poc encoratjadors: el 14% dels voluntaris que han rebut una dosi s'han desenvolupat efectes secundaris . Seguint en assumptes sanitaris, Sanitat ha retirat diversos lots de fuet després d'haver detectat la presència de salmonel·la en agunos d'ells.









En el capítol de successos, la policia ha aconseguit detenir a Galícia a un presumpte piròman a l'agafar-in fraganti . A més, els Mossos van detenir a Girona dos conductors després de causar un accident: un anava borratxo, i l'altre, drogat .









I per acabar, una bona notícia. El popular presentador Andreu Buenafuente ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Televisió 2020 que atorga el Ministeri de Cultura i Esport.





