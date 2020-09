González Laya diu que la situació a Espanya no és una excepció i segueix negociant corredors turístics

La ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, ha defensat aquest dimarts que la situació d'Espanya en relació amb el coronavirus "no és l'excepció, és la regla, tot i que és veritat que hi ha parts d'Espanya on aquesta regla és més accentuada que en altres països".









En una entrevista a la cadena Cope, ha defensat que el que passa a Espanya és el mateix que França, Bèlgica, Països Baixos, Àustria o Israel, "on acaben de tornar a confinar la població". Al seu parer, la imatge que els espanyols tenen de si mateixos no és la mateixa que es té fora.





D'aquesta manera, ha explicat que el Govern central està "bolcat" en negociar amb Alemanya, el Regne Unit i els països nòrdics "corredors turístics" assegurances, en particular per a les Canàries per tal d'intentar "salvar la temporada turística d'hivern".





Per a això, ha recordat, el Govern central porta tot l'estiu treballant amb els socis europeus perquè es facin recomanacions comunitàries basades en les dades, no del conjunt dels països, sinó regionalitzats, i que a més incloguin altres magnituds com l'índex de pressió sanitària , les persones en UCI o el nombre de tests que es fan.





"Evidentment, haurem de demostrar que les xifres són inferiors en aquests territoris, que són dins de marcs acceptables per als nostres socis però vam negociar perquè volem salvar aquesta temporada d'hivern", ha dit.





González Laya ha subratllat que no li agrada que es digui que el Govern no vol explicar els morts que ha causat la pandèmia i ha dit que no tots els països fan servir els mateixos criteris per comptabilitzar-los.





A Espanya, ha defensat, el Govern ha estat "bastant clar" amb els criteris a l'hora de comptabilitzar "persones mortes per Covid, en entorn Covid o morts" sense més en què és difícil atribuir la mort a la malaltia. També ha recordat que el Govern afegeix les xifres que faciliten les comunitats autònomes, "amb la màxima cura i el més coordinats possible".





En tot cas, ha dit que "tot mort mereix un gran respecte per part de tots" i ha demanat no "tirar-se els plats pel cap", perquè l'anàlisi de tota la gestió es farà "ex post, com ha dit el Govern per activa i per passiva ". En aquest moment, ha dit, es tindrà la "foto més nítida possible" de la pandèmia i es podrà entendre com millorar i "quins protocols es poden posar en pràctica per a la propera vegada".





BREXIT I GIBRALTAR





La cap de la diplomàcia també ha reafirmat la intenció de seguir negociant amb el Regne Unit un acord sobre la relació futura pel que fa a Gibraltar, amb "raó i cap fred", encara que ha reconegut que "és difícil mantenir aquesta posició quan el Regne Unit sembla que vol renunciar a l'acord "de sortida que va signar amb la UE.





"Vull pensar que el Govern britànic entén que si fa això posa en risc que es pacti la futura relació i que va a perdre econòmica i socialment i també com a país", ha assenyalat, afegint que dins del Regne Unit "hi ha veus que estan qüestionant seriosament aquesta tàctica ".





Segons la seva opinió, "això dóna una idea de la gravetat" de la situació, "perquè un pacte és una expressió de la confiança que les dues parts posen sobre la taula per gestionar una diferència que tenen", i la confiança "es debilita" si s'abandona l'acord que un mateix ha signat.





Pel que fa a Gibraltar, ha assegurat que el Govern no renuncia ni renunciarà a la "reivindicació històrica" --la sobirania-- però que això no ha d'impedir tractar qüestions que millorin la vida de la població del camp com la fiscalitat, el preu del tabac, els abocaments en les aigües o la cooperació policial o de duanes, com ha passat durant "moltíssim temps".