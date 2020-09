Comiat del Sr. José Molina, President de Consell de la Transparència

Tots els projectes en el temps tenen un començament i una fi. Han passat cinc anys. Partim de zero, o millor a faltar zero, perquè el pla estratègic que ens tracem, va ser torpedinat des d'instàncies governamentals amb males excuses legals. Malgrat això el vaig acabar desenvolupant amb la ciutadania d'aquesta regió i d'altres latituds. Avui puc dir-los que malgrat totes les dificultats hem arribat a la meta. Es compleix el que Gandhi va dir fa molt de temps: tot el que fas per mi sense mi, ho fas contra mi.









Tot el que des del Govern han dit que feien per "Consell però sense comptar amb nosaltres" ho han fet per laminar la seva independència i les seves funcions de control. Per la nostra part, jo com a president d'aquest Consell, puc assegurar-los que tot ho he fet molt participativament i aquesta ha estat un senyal d'identitat. Aquest compromís amb la ciutadania ho hem fet amb:





- Un desenvolupament de Dret a Saber, perquè la TRANSPARÈNCIA aportació a la societat les eines adequades per a una rendició de comptes i pugui enfortir un instrument necessari per al bon govern.





- Hem defensat la plena autonomia del Consell per exercir les seves funcions de control, la qual cosa ha estat un permanent conflicte amb l'Administració Regional. I de tots són coneguts els desencontres amb les dues conselleres i els presidents de la CARM, per defensar que el dret a saber de la ciutadania és un principi dels nostres valors constitucionals i un bé públic comú i ha de prevaler sobre qualsevol altra visió partidista.





- Mai hem deixat d'assessorar a les entitats obligades a la legislació regional en matèria de transparència incloent a les entitats LOCALS i del seu sector públic en el que han necessitat d'aquest Consell.





- La PARTICIPACIÓ en els afers públics ha estat sempre present com un instrument bàsic per a exercir el dret d'accés a la informació. I vull ressaltar que l'actual configuració del Consell, com un òrgan participatiu, en el qual estan representats els diferents sectors de la societat com a grups polítics, universitats, administració, sindicats, federacions, consumidors, etc., garanteix aquest dret i no ha de ser mai acceptat un canvi per un organisme burocràtic, retribuït, i mancat d'independència.





- Que s'ha de potenciar l'autonomia funcional, orgànica i la INDEPENDÈNCIA del Consell de la Transparència respecte de les entitats el control ha atribuït en aquesta matèria, atribuint-li personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar, reivindicacions legals que estan presentades a l'Assemblea i avalades pel Defensor del Poble i altres informes jurídics.





- Que la "BRETXA DIGITAL" és un obstacle per a l'exercici d'aquest dret de l'accés dels ciutadans a la informació pública, i hem de minimitzar els requisits tècnics i formals existents, millorant tot el que signifiqui un augment de la comprensió i accessibilitat universal.





I finalment, dir-los que en el Consell d'avui, porto una proposta consensuada amb tots els consellers perquè aquest Consell de la Transparència de la Regió de Múrcia torni a exercir plenament la competència en relació amb el control de les actuacions que, desenvolupen les entitats locals regionals que es va paralitzar en 2017, a instàncies d'un representant de l'Administració Regional en aquest Consell. es reinicia de nou el dret a saber respecte dels seus Ajuntaments que havia deixat a tota la ciutadania de Múrcia des 2017 sense un dret fonamental.

I permetin-me que com a conclusió, ressalteu un valor fonamental: la INDEPENDÈNCIA. La persona que hagi de presidir el Consell de la Transparència, que és el màxim òrgan de control de la publicitat activa i del dret d'accés a la informació dels ciutadans, NO pot ser proposat per a la seva designació per membres del propi govern que ha de controlar , és una aberració democràtica i un clar abús de poder, donant-los la raó als que classifiquen de xiringuitos a tots els organismes dependents i que serveixen de compensació a moltes qüestions ocultes a la llum pública. En el Consell de la Transparència NINGÚ cobra absolutament res per la seva feina. Ni el president, ni els consellers tenen assignada cap quantitat per la feina que realitzen. Si us plau des dels seus Mitjans defensin aquest sistema de treball no retribuït perquè hi ha una societat expectant de vol conservar organismes participatius que siguin un exemple per anar configurant una nova societat i una funció pública a on no prima l'incentiu econòmic sinó l'emoció de servir desinteressadament a una ciutadania que està patint totes les limitacions dels serveis, les seves ineficiències i el que és pitjor, veure com la falta d'ètica d'alguns arruïnen la salut pública.

I sobre la designació del nou president a l'Assemblea Regional que el proper dimecres, 16 de setembre es portarà a efecte, dir-los que és un examen per a la democràcia regional. Es presenten dos candidats, un avalat pel propi govern i un altre per l'oposició. Jo vaig ser proposat per l'oposició de fa cinc anys i vaig sortir elegit sense cap vot en contra. Desitjo que els valors democràtics i de respecte a la ciutadania que es posaran a prova davant dels d'interessos particulars d'un partit en el govern no prosperin. Jo deixo el càrrec, i desitjo que la independència i transparència surtin victoriosos, i els dic a vostès. Perquè el transmetin a la ciutadania en els seus mitjans, que retorn a la societat civil per seguir lluitant per aquests valors fins que em quedin forces. Moltes gràcies.