Catalunyapress T'INFORMA

Fa uns minuts, Illa ha demanat prudència a la Comunitat de Madrid i ha advertit que "amb la salut pública no es negocia".









A més, fa poc hem sabut que el Suprem ultima la seva sentència sobre la primera època de la trama Gürtel, que va provocar la moció de censura a Rajoy.









A Catalunya, la situació epidemiològica no millora i la Generalitat es prepara per afrontar un nou rebrot. És per això que ha anunciat que dimecres dictarà noves mesures.









Des del govern català també han anunciat que a partir de divendres hi haurà noves restriccions per al sector de l'hostaleria.









D'altra banda, el 60% del personal d'atenció primària de l'ICS secunda el primer dia de la vaga convocada per Metges de Catalunya.









En el terreny polític, el TSJC ha rebutjat el recurs de súplica de Torra per la seva inhabilitació . I el líder de PSC, Miquel Iceta, ha respost a Arrimadas que el PSC es presentarà amb el seu programa i el seu candidat.









Per últim, aquesta tarda hem sabut que Cristiano Ronaldo ha donat positiu per coronavirus.









