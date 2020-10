Irlanda rebaixa l'IVA de l'turisme al 9% i dota el sector d'un fons d'ajudes de 55 milions d'euros

El govern de la República d'Irlanda ha decidit estimular la recuperació del turisme, un dels sectors més damnificats per l'actual pandèmia i per això, en el moment d'elaborar el pressupost per al proper any 2021, ha incorporat a la mateixa dues mesures importants . La primera, la reducció de l'IVA del 13'5% al 9% i la segona, la creació d'un fons especial d'ajuda de fins a 55 milions d'euros.









Innecessari és a dir la satisfacció que han suscitat les dues iniciatives, sobretot tenint en compte que, com ha dit Niall Gibbons, de Turisme d'Irlanda, "el COVID-19 ha tingut un impacte immediat i devastador. Des de mitjans de març, no hem tingut pràcticament cap visitant internacional ". I ha afegit que "les mesures per a les empreses turístiques irlandeses esbossades en el Pressupost són un primer pas important en el camí cap a la recuperació del turisme a casa nostra perquè quan els viatgers estrangers tornin a desplaçar-se, la reducció de l'IVA garantirà que Irlanda sigui més competitiva i que les empreses turístiques siguin capaços d'oferir un bon producte. Aquests ajuts seran d'utilitat perquè puguem mantenir la nostra quota de mercat ".





Cal afegir que Irlanda de Nord també ha adoptat mesures de foment del turisme, si escau amb una reducció anàloga de l'IVA que ha passat a ser de el 5% fins a finals de març de 2021.