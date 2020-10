Localitzat el punt "G" a l'Àfrica Austral

Caminat per les Vernedas aquests dies de confinament per imperatiu legal i veient

baixar les aigües braves de la Noguera Pallaresa em vaig preguntar, què sabem i fem a favor de

la concòrdia després de segles de convivència entre éssers "intel·ligents". Per no deixar la resposta en blanc, vaig sentenciar «deixem les decisions en boca de tots, creient que hi ha una intel·ligència col·lectiva que tot ho resoldrà, ¡quin error!», I vaig prosseguir: «com a conseqüència d'això, ens vam lliurar amb fervor patriòtic a aquells que creiem en possessió de la veritat i combreguem amb ells en tot el que diuen i fan, menyspreant les nostres capacitats individuals i la nostra llibertat ». Mentre donava voltes al que s'ha dit vaig veure desfilar, al meu imaginari particular, xais conduïts per pastors de pa sucat amb oli que acoten camins, camps i destinacions prometent pàtria, pau, salut i benestar.









Després de la pedrada de Caín a Abel, el "campi qui pugui" està a l'ordre del dia

compartint espai i temps amb el "ja veuràs" i com si tal, seguim caminant i

escrivint el currículum vitae de la humanitat. Ens sentim segurs, educats, saberuts, bones persones, però, en vuit mil anys d'existència sobre la faç de la terra, no hem après el fonamental: a viure la vida en pau i en harmonia, amb nosaltres i amb els altres. Prova d'això, són les desenes de milers de "nens soldat" a l'Àfrica; les "brigades del plaer" oferint nenes a Corea del Nord; els assassinats, les perversions, la drogoaddicció o el "fill de puta", entre altres perles, per no respectar un pas zebra. Només a la Segona Guerra Mundial van morir més de vuitanta milions de persones i em dic, perquè perdre el temps amb dades de la Segona Guerra Púnica (dos-cents anys abans de Crist) si "només" van morir tres-cents mil. Quin currículum! em dic, i això que és l'abreujat i sense fotografia.





No em sorprèn que el lector es pregunti a hores d'ara a què ve aquesta parrafada.

Ho entenc, perquè jo em preguntava per què el record del meu viatge a l'Àfrica Austral es

ficava en els meus cabòries sense vela per a aquest enterrament. Em vaig asseure sobre una pedra polida per les crescudes de riu i en aquest estat de entreson que m'ajuda a meditar (he d'aclarir, encara que sembli paradoxal, que el "dorm" em il·lumina més que el "vela"), em vaig lliurar a les paraules fusionades amb imatges que abordaven la meva ment: concòrdia, empatia ... vaig sentir com la meva ànima abandonava el cos i em vaig veure de nou viatjant a l'Àfrica. Sense moure del divan, van aflorar experiències, emocions ..., tocava port i les llàgrimes jugaven en la meva memòria ..., acariciava la calma ..., em abrigava l'assossec ..., les paraules arribaven els meus dits ..., començava a escriure el que ara us explico.





cataractes Victotia





Vaig arribar a Livingston, a Zàmbia, des de Johannesburg a Sud-àfrica, la ciutat en què va viure Mandela, amb ganes de tranquil·litat després d'una moguda que no l'hi desitjo ni al meu pitjor enemic. Volia visitar les Cataractes Victòria i les properes de les regions confrontants de Hwange i Mashonolandia, encara que només sigui per la musicalitat dels seus noms en parla bantú. Era el mes d'abril i les pluges dels suaus hiverns havien eixamplat la llera d'un dels rius més llargs d'Àfrica, el Zambeze, frontera natural entre Zàmbia i Zimbabwe. Una fractura a l'altiplà fa que les seves aigües es precipiten en picat més de cent metres, que es desintegrin impedint veure el fons i que es transformin en un núvol que arriba al cel, abans de caure com el mannà que Jahvè va enviar a el poble hebreu a el desert. Vaig deixar que les gotes em abracessin, que es confonguessin amb els meus sospirs i vaig sentir com les seves molècules penetraven per tots els porus de la meva pell. No em sorprèn que la Unesco declarés aquesta meravella Patrimoni de la Humanitat, ni que el meu cervell s'entestés, en aquell passeig al costat de la Noguera Pallaresa, a rescatar-me de les depriments elucubracions en què estava ficat.





Riu Zambeze





Leonardo Da Vinci va escriure: "L'aigua, és la força motriu de tota la naturalesa" i és cert perquè les meves cames, vitalitzades, van decidir tornar a Livingston caminant. Vaig passar la frontera per Mosi-Oa-Tunya ( "núvol de fum" per als indígenes), després de travessar el pont de les Cataractes Victòria, no sense abans gaudir de les impressionants vistes i de la copa de xampany que em van oferir uns anglesos, que viatjaven en un tren turístic que oferia parada i copa a la meitat de pont per contemplar l'espectacular posta de sol. Per cenyir-me als fets esdevinguts aclariré que, dels disset quilòmetres que tenia per davant només vaig caminar 4, perquè al passar la frontera un amable zambià es va oferir a portar-me en la seva camioneta fins a l'alberg. En realitat, més que "amable" era un "empresari amable", perquè a mig camí em va oferir els serveis de la seva germana, això em va dir, que anava adequadament empolainada al seient del darrere. Aquí ho deixo, com "caldo de cultiu" per a ments avesades o per si s'escau organitzar una aposta.





A l'alberg que em s'allotjava, prop de centre de l'acollidora localitat de Livingston (nom encunyat pels colons britànics per recordar a un home que, entre altres honradeses, lluito contra l'esclavitud), vaig conèixer un xofer zambià, aquest cop sense germana , que em portaria a el riu Kwando, un lloc en el qual els éssers vius que l'habiten fan cas omís als tractats fronterers entre Namíbia, Zàmbia, Botswana i Zimbabwe. Travessem la frontera de Zàmbia cap Botswana per Kazungula, a la confluència dels cabalosos rius Zambeze i Kwando. Va ser emocionant sentir que, en un punt concret sota el casc de la barca, coincidien per un instant els territoris de quatre països i vaig pensar, en la impossibilitat de pintar fronteres sobre la pell de l'aigua. Em vaig posar en peu a la proa de l'embarcació, com Kate Winslet en el "Titanic", vaig estendre els braços en creu i vaig deixar que el temperat vent de Botswana acariciés el meu front, que els meus cabells es despentinessin acomiadant-se de Zàmbia, que el sol naixent , a l'est de Zimbabwe, es posés sobre el palmell de la meva mà dreta i que, en l'esquerra, que mirava a l'oest de Namíbia, lluís el vespre més bonic del món. En aquest instant vaig sentir la placidesa que l'home es mereix, mentre queien dolços llàgrimes per les vies de la meva cara per barrejar-se amb les tranquil aigües que fluïen sota els meus peus. Em vaig estremir contemplant aquest cinquè element que Aristòtil va anomenar "Èter", el Cel.





Riu Kwando





Després del sotrac va arribar el embadaliment. No ho vaig buscar, vaig trobar navegant pel riu Kwando, frontera natural entre Namíbia i Botswana. Un grup d'elefants passejava sense presses per la vora gronxant les seves trompes, sacsejant la terra dels manats d'herba que portaven a les seves boques. Hi havia ordre i concert, valors i pautes de comportament apreses dels seus avantpassats i transmeses de generació en generació sense ser titllats per això de "fatxes". Un parell d'elefants adults obria i tancava la comitiva; els menuts jugaven i s'amagaven a l'ombra de les seves mares; tots esperaven entretinguts a la riba al fet que el de més edat, decidís quin era el millor moment per travessar el riu. Quin espectacle !, veure'ls passar en pau i en harmonia d'un país a un altre, sense visat ni passaports, amb el posat, amb els seus éssers estimats, amb el necessari, que és més que prou. I, per si no m'hagués quedat satisfet o no hagués atès la classe magistral de convivència que m'estaven donant, van tornar a sortir a l'estrada per delectar-me amb la seva presència, acompanyats d'hipopòtams, girafes, búfals, facocers, antílops, rinoceronts, zebres , hienes, impales ..., tots diferents, tots agermanats. Vaig pensar que Déu estava reunint-per embarcar-los, com va fer Noè i salvar-los, un cop més, de la mediocritat que els "humans" cultivem sobre la terra.





Potser, estimat lector, el títol et caldrà sorprès si la hipocresia que nia en el nostre cervell t'ha fet pensar en una part íntima i amagada del nostre cos. La meva intenció amb aquest no era posar sobre la taula menudeses que només mereixen la "g" minúscula, sinó centrar l'atenció en aquelles que mereixen la gran "G", la qual llueixen paraules com "Generositat", "Grandesa", "Glòria "," Gaudi "," Globalització ", en el cultural, el polític, l'econòmic i en tots aquells valors que haurien de convertir-nos en millors éssers humans per viure en pau i en harmonia com fan altres éssers vius" no intel·ligents ".





Una mostra del que hem comentat està en les fotos i vídeo que acompanyo.