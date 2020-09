Diamants de Cempaka

Vaig passar la nit assegut, amb els ulls oberts i l'ànim encès, davant d'un caixer automàtic de l'aeroport internacional de Jakarta. S'havia empassat, d'un sol mos, la meva targeta bancària i amb ella, el meu pla d'agafar un vol que sortia cap a Denpasar, a la turística illa de Bali. Pretenia recuperar l'alè després d'un "sense parar" per l'inacabable arxipèlag indonesi. Em veia estirat sobre la sorra blanca de la paradisíaca platja de Kuta mirant el cel vestit de blaus, submergint-me en les aigües turqueses de l'Índic i sota les d'una dutxa decent que, des de feia dies i em fa vergonya dir-ho, em reclamava el cos.





"Bona sort, mala sort, qui sap", responia a aquest dilema un granger xinès. Com sé, perquè tinc una edat, que les súpliques i puntades de peu añ metàl·lic empleat bancari no anaven a servir més que per empitjorar les coses vaig decidir, molt al meu pesar, adoptar una actitud vigilant i entretenir-me donant-li voltes a quin podria ser el meu destí alternatiu. Els ànims, la força i en general la vida, no la recuperes estès en un bassal de llàgrimes o aspirant talc, sinó de peu i com va escriure Machado, "caminant". Sense camí no hi ha vida i encara que de vegades no sigui tan plaent com el que vam veure en l'article anterior, a la fi, sembrant petjades acabes recollint flors a la primavera.





El problema amb el Tragatargetes es va resoldre a les vuit del matí pels tècnics del servei. El de la destinació, dues hores després, quan "peix al cove" em vaig veure assegut en un vol econòmic de Lion Air que es dirigia a l'illa de Borneo, o Kalimantan, com m'agrada anomenar-la per no estar tan grapejat seu nom. Caminar pel cel sempre m'ha agradat. Em delecta acariciar els perfils ensucrats de les impol·lutes núvols, separar-les i veure un món diferent, en pau i en harmonia, d'igualtat en la diversitat, on es promouen els valors humans i es respecten per sobre de totes les altres coses, en el qual ... Un "cordeu-vos els cinturons" en un indonesi tancat que no entenc, tampoc el obert, interromp el meu abstracció i em posa de potetes a Banjarmasin, la capital de sud de l'illa de Kalimantan. Els atractius d'aquesta localitat i els del seu riu Barito són tants, que deixaré els comentaris per a un altre article i em cenyiré al que avui ens pertoca.









A Banjarmasin és fàcil trobar un conductor de monovolum que, per unes 175.000 rupies, et porti a Martapura, "la ciutat dels diamants". Tal feix de bitllets fa que se't caiguin les llàgrimes al deixar-lo anar, tot i que saps que tan sols són 10 euros. Les mines i el poble de Cempaka estan a uns vint quilòmetres de Martapura i si el que vols és campar pels teus furs, sense presses ni aclaparaments i ensumant cada centímetre de terreny, el millor és llogar una motocicleta. Condueix sense preocupar-te i deixa que el vent jugui amb els teus cabells perquè el pneumàtic, com va fer Hansel i Gretel amb les "molles de pa", deixarà escampades en el camí de terra les empremtes que et facilitaran la tornada.





Ja sóc allà, en Cempaka, a peu de mina, "un lloc que sempre recordaré el nom" escriuria Cervantes si m'hagués acompanyat, abraçat a la meva cintura, al seient del darrere de la motocicleta. M'emociono. Els meus parpelles s'obren tant que gairebé perdo els globus oculars contemplant tots els "sienes" incrustats en el rostre de Agung, un jove de no més de divuit anys que surt a trobar-me. S'acosta amb una incipient somriure que neix a la comissura dels llavis i jo, em quedo bocabadat al'veure el primer diamant, lluïa resplendent en els palaus de la seva mirada i era més gran que l'històric Trisakti que, segons expliquen, tenia la mida d'un ou, d'au.









Trenta metres per sota de nosaltres uns joves i altres que no ho eren tant xipollejaven com nens en piscines de fang. Iman i Raja, removien amb peus i mans les aigües i la bombaven fins a un sedàs que tenia la funció de retenir les partícules en les que esperaven trobar el tresor cobejat; la meitat del cos de Kuwat quedava ocult en el fang, semblava una escultura d'argila sota el sol de la Toscana. Amb la seva mà dreta batejava el líquid i la tosca abocada en un recipient cònic de cautxú. En el bol de la seva altra mà, buscava el centelleig de la sort amb els ulls afilats; Guntur, vestit de fang i cansament, es perdia en somnis entre el fum d'un cigar; Eko, amb no més de quinze anys, em saluda amb el seu somriure i s'acomiada amb el palmell de la mà oberta i els dits arrugats. No em sento còmode amb la meva indumentària de viatger occidental privilegiat, amb els meus ulls aguaits, amb la meva màquina de fotos i les meves salutacions entretallades. És el moment d'anar-me'n i el d'ells, el de seguir en el fang. Abans de marxar, en una cabana atrotinat, veig un jove assegut sota pal·li com el generalísim i els papes del Vaticà. Em mira de reüll mentre agafa amb els dits l'arròs tenyit d'ocres que va portar de casa en un plat de paper arrugat. Arrenco la moto i me'n vaig, amb l'ànima encongida per portar-me tant per res.





A banda i banda d'una estreta carretera entapissada amb les petjades dels miners, trobo les seves cases de fusta envellida amb teulades d'uralita, la qual nosaltres ens vam treure de sobre per ser cancerígena. Els nens, uns en xancletes i altres descalços, surten a saludar abillats amb el seu generós somriure, els seus angelicals gestos i les seves llargues abraçades. D'altres, asseguts als porxos amb les seves mares, es renten en palanganes de plàstic mentre les gallines corren plumejant els seus pensaments per totes bandes. He repassat, una i altra vegada, totes les fotos que vaig prendre i us puc assegurar, que en totes i cadascuna d'elles trobo lliçons magistrals de cordialitat i afecte. Esmorteïdes i receloses cares llargues caminen en processó pels carrers de moltes de les nostres ciutats i pobles.









Acabo aquest article i m'acomiado de vosaltres sense parlar-vos de Martapura, de les seves botigues de diamants, dels seus comerciants i els seus traficants amb cara de "rupia". Avui no vull que la cobdícia i l'ostentació eclipsin, ni tan sols per un instant, l'amable somriure dels embarrats miners de Cempaka. Quina lliçó d'humanitat més gran!





Estimat lector i amic, en el segon paràgraf d'aquest article esmentava la bona i la mala sort. Ara, a l'acabar-ho, us puc assegurar que la meva sort, quan el caixer de l'aeroport es va empassar la meva targeta, va ser "la bona". Aquells que disposin de temps i vulguin visualitzar l'escrit, poden fer-ho en la pàgina del meu llibre d'humanitats o en el vídeo i fotos que us adjunto.