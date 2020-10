De l'alerta sanitària a posar-nos a tremolar: la batalla de les idees

Fa molt de temps que vam veure en la pel·lícula Wall Street interpretar a Michael Douglas al cobdiciós Gordon Gekko. Era un personatge mancat d'escrúpols amb què Oliver Stone denunciava l'ambició desmesurada d'un capitalisme que sempre ha imposat la seva agressiva ambició. El temps ha passat, però les regles de repartiment que ens van imposar fa segles segueixen vigents. I des dels think tank no deixen de filtrar missatges per potenciar l'exuberància irracional dels mercats amb l'argument de la llibertat, i per convèncer-nos que la cobdícia és bona perquè impulsa el desenvolupament, inverteix els seus beneficis i crea riquesa. S'obliden de dir que sempre és per als mateixos.









Ara tenim un nou escenari: ja no són les crisis a l'estil dels Gekkos, o de polítics com Trump o Bolsonaro. Ara ha estat un supervillà virus xinès que ha matat gairebé un milió de persones, ha col·lapsat tots els sistemes de salut, ha deixat al descobert als que es creien els millors del món, com la sanitat espanyola, i ha portat l'economia mundial a un coma induït i sense diagnòstic vàlid per despertar amb esperança de vida sana. Mentrestant, escrivim en espais confinats tan viciats que la respiració física i mental es fa molt difícil.





I també hi ha respostes polítiques sense precedents. El que està fent a Madrid la presidenta Ayuso, utilitzant la llibertat de la ciutat com a bandera, és estar cega de ràbia i donar prioritat el desig és que tot segueixi igual. És l'escenari polític d'aquesta crisi en què els ciutadans són peons d'un joc en el qual poc importen les seves vides, excepte per posar-los vacunes quan estiguin i que les farmacèutiques facin un negoci exponencial amb això. Les borses indiquen això.





El repte de sortir del confinament no és fortuït. La sort no té aquí el seu espai. Són els tests massius i rastrejar els contagis: només així s'impedeix un rebrot fatal per a l'economia. I no precipitar-se en la retirada de mitjans de control. Al mateix temps -jo diria solapant-se- cal posar els estímuls adequats a una economia que no està acostumada als mecanismes de solidaritat. La mutualització d'aquesta crisi no s'està fent bé per aquest empatx d'ideologies enfrontades i la desqualificació permanent. És una vergonya presenciar aquest espectacle amb els milers de morts diaris.





Necessitem mesures immediatament, perquè estem davant d'una dècada perduda, segons adverteix des Harvard el professor Rogoff. Protegir rendes i que les estructures productives no es danyin més, perquè la recuperació s'iniciï amb força. Però les mesures espanten als polítics, i és la seva impotència la que està perjudicant tant com el propi virus. Ara es nota els que tenen un múscul fiscal i els que no tenen això. S'espera amb ansietat els 72.000 milions de la UE, que sens dubte ajudaran a que la bretxa sigui menor.





El problema el continuem tenint a la descarada lluita pel poder que s'ha desfermat a tots els nivells. A la Unió Europea entre els socis, i en els territoris entre els grups polítics, als quals sembla importar més un vot que les vides que ens estem jugant. El Covid-19 és el dolent de la pel·lícula, però la batalla de les idees polítiques i el model econòmic que no es vol girar són de veritat el veritable Covid-19. Aquest panorama ens porta a aquesta irritació que ressorgeix, ja aquesta por que es propaga. L'historiador Tooze, de la Universitat de Columbia, ha posat de manifest que d'aquesta crisi en sortirem més pobres, més endeutats i molt espantats. La por ens anirà portant a nous xocs electorals que poden convertir-se en veritables terratrèmols polítics, d'un o altre signe.





A hores d'ara hem de resoldre el greu problema de la salut, però hem de tenir la visió de resoldre al mateix temps l'economia. I segons abordem la qüestió de l'economia sortirem amb més desigualtat i més milionaris -si ho abordem des amunt- o iniciarem un camí millor per a tots -si ho mirem des de baix. Un enfocament que ja es va utilitzar per resoldre altres grans crisis, com les que es van afrontar per reconstruir els desastres de la Segona Guerra Mundial, amb nivells d'endeutament superiors al 200%, i aplicant impostos a les grans fortunes com van fer Alemanya o Japó.





No oblidem que la crisi s'està acarnissant amb les capes socials amb menys recursos, i amenaça amb un augment de la pobresa extrema que veurà el seu punt més dramàtic a finals de l'any que ve, segons les dades publicades aquesta mateixa setmana pel Banc Mundial. El que suposarà una caiguda per al consum i una convulsió social. Per això, a hores d'ara la batalla de les idees no pot deixar-nos indiferents: ens cal immediatament més despesa pública i més ingressos públics.