L'Organització Mundial del Turisme reconeix a Caixabank per la seva contribució al sector davant la pandèmia

CaixaBank ha rebut un reconeixement per part de l'Organització Mundial del Turisme pel seu suport i contribució a el sector i el seu alt nivell d'especialització en l'àmbit turístic, que ha permès donar resposta a les necessitats concretes de la indústria davant la pandèmia.









L'Organització Mundial del Turisme, l'organisme de Nacions Unides, va clausurar ahir la seva 42a sessió plenària a Madrid amb una cerimònia de lliurament de reconeixements a aquelles iniciatives que durant aquests últims mesos han contribuït a mitigar l'impacte de la Covid-19 en el sector i propiciar la represa del turisme.





L'entitat, primer banc europeu membre afiliat de l'Organització Mundial del Turisme, materialitza el seu suport a el sector a través de la seva línia de negoci CaixaBank Hotels & Tourism, que té com a objectiu l'impuls del mercat turístic a través d'un model d'especialització i proximitat amb les empreses i negocis hotelers.





Això ha permès que CaixaBank en aquest últim any hagi posat a disposició dels clients de el sector turístic mesures específiques de suport, entre les que destaquen la concessió de línies de liquiditat i la moratòria o mancances en els crèdits hipotecaris.





"Amb aquest reconeixement, CaixaBank, entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar, reafirma el seu compromís en seguir sent una peça clau perquè la recuperació de l'economia espanyola sigui el més ràpida possible, donant suport a les necessitats específiques d'aquest sector fonamental per a el país ", ha remarcat l'entitat a través d'un comunicat.