Colòmbia estudia imposar restriccions als viatgers procedents d'Espanya

El Govern de Colòmbia ha reconegut que estudia imposar restriccions als viatgers procedents de set països, entre ells Espanya, en virtut del principi de reciprocitat, al·legant que no permeten l'entrada lliure de ciutadans colombians per la pandèmia de COVID-19.









Els ministeris d'Exteriors i Transport i el departament de Migració han aclarit en un comunicat que aquestes noves mesures encara no són oficials, després que mitjans com Caragol Ràdio publiquessin una comunicació que anunciava la seva entrada en vigor per a aquest mateix dilluns.

"En el cas d'Argentina, Xile, Espanya, Alemanya, França, Canadà i Països Baixos, es tracta de destinacions que mantenen restriccions d'ingrés als colombians, i s'ha contemplat una mesura temporal equivalent (que encara no s'ha implementat) emmarcada en el principi internacional de reciprocitat ", ha explicat el Govern d'Iván Duque.





En aquest sentit, les autoritats de Colòmbia esperen que "en el curt termini" es puguin reprendre els vols i, per extensió, la circulació de persones cap i des dels set països, "sense restriccions, per afavorir la mobilitat en tots els camps" .





L'Executiu colombià confia "que les autoritats aeronàutiques dels diferents països avancin en l'obertura gradual de vols i la circulació de ciutadans, en les mateixes condicions prèvies a la pandèmia, com més aviat, per contribuir a la reactivació responsable i sostenible".





Sobre la circular enviada als consolats, i en la qual sí que es dóna per fet que el Govern "ha decidit restringir transitòriament els viatges no essencials" dels països de la llista, l'Executiu ha matisat que "es tracta d'una comunicació interna inicial que només busca informar "i" no constitueix en si mateixa una restricció ".