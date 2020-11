Els creuers turístics tornen a navegar per les Canàries

El paquebot Mein Schiff 2 de l'operador turístic TUI ha reiniciat la seva singladura com a creuer turístic des del port de Les Palmes de Gran Canària després de la parada obligat a causa de les mesures adoptades com a conseqüència de la pandèmia. És el primer vaixell que reprèn aquesta activitat i ho fa amb tan sols 896 passatgers, el que equival al 60% de la seva capacitat, als quals cal sumar 740 tripulants. Aquesta limitació en el nombre de persones embarcades és el resultat de les estrictes normes de seguretat que s'han establert tant per a la vida a bord, com en les escales, totes les quals tindran lloc a exclusivament en ports de l'arxipèlag. L'estació de passatgers del Moll Santa Caterina s'ha reconfigurat així mateix segons la normativa sanitària vigent. Quant als creueristes, van arribar a la ciutat per via aèria el mateix dia de l'embarcament en set avions charter a l'efecte per TUI des d'altres tantes ciutats alemanyes.









El president de l'Autoritat Portuària de Las Palmas (APLP) Luis Ibarra va expressar la seva satisfacció per l'esforç de TUI, que va materialitzar fent entrega d'una placa commemorativa al capità del Mein Schiff 2, Tom Roth. Ibarra va dir que "la recuperació del trànsit de creuers és una crida a l'esperança per a moltes empreses de la gran família portuària, però també per a altres sectors de les illes que necessiten la reactivació de l'economia".





De moment TUI és l'única de les quatre navilieres que operen el turisme de creuers a Canàries, tot i que les restants han manifestat el seu desig de reprendre l'activitat abans de final d'any.





L'Autoritat Portuària de Las Palmas calcula que a finals del 2020 registrarà un total de 465.366 passatgers, fet que suposa aproximadament un terç de la xifra de l'any anterior quan 1.438.630 passatgers de creuers van fer escala en els ports en depenen.