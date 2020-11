Cadaqués, elegit el poble costaner més bonic d'Espanya

La localitat gironina de Cadaqués ha estat elegida el poble costaner més bonic d'Espanya en l'enquesta realitzada per Lonely Planet, a través de la seva comunitat de viatgers a Instagram @lonelyplanet_es, en què han participat més de 60.000 votants. Han quedat així mateix com a finalistes, per aquest ordre, Cudillero i Lastre, totes dues a Astúries i Calella de Palafrugell, a la mateixa província que la guanyadora.













Citar Cadaqués és referir necessàriament a Salvador Dalí. Es tracta d'un poble mariner de què procedia la seva família i en el qual va estiuejar amb ella des de 1908. Els seus escenaris van ser diversos: l'estable rehabilitat de la família Pitxot a la platja del Llaner, l'estudi a la Punta d'en Pampa, el cementiri, a què anava de nen amb el seu amic Joan Xirau a fer entremaliadures, el cap de Creus, a què arribava navegant amb la família, la platja d'Es Sortell, en les aigües nedava amb el seu amic Federico García Lorca i la seva germana Anna Maria i, en fi, l'Hotel Miramar, en el qual es van allotjar en 1929 Eluard, la seva esposa Gala i la filla de tots dos, Cecile. Però el lloc dalinià per excel·lència va ser Port Lligat, on Salvador i Gala, separada de Eluard i unida fins a la seva mort a pintor, van anar comprant i afegint entre si diverses barraques de pescadors fins a configurar una llar surrealista. "Visitar--ha dit Sebastià Roig- ens permet imaginar el que hauria pogut succeir en els camps de l'arquitectura, l'interiorisme i la decoració i el disseny en el cas que aquesta revolució estètica hagués triomfat i s'hagués pogut aplicar a la vida quotidiana ... sigui com sigui, Port Lligat va aportar un plus de misticisme indiscutible en l'obra de pintor ". També van passar per aquesta població, entre d'altres personatges famosos, Duchamp, Buñuel, André Breton, Man Ray i l'escriptor Henry-François Rey, que va convertir Cadaqués a la Caldeya de la seva novel·la "Els orguenets".













El poble es treu el cap a la Mediterrània amb una badia que constitueix un punt de repòs en una costa accidentada en la qual abunden els penya-segats i enfront de la qual s'alcen alguns illots. Dos fars orienten les embarcacions que pesquen en les seves aigües, el de Cala Nans, a l'extrem meridional de la badia i el de el Cap de Creus, a nord, en ple espai natural, tots dos de segle XIX. Com cal suposar, la vida dels seus habitants va estar sempre lligada a la mar d'on van obtenir la seva riquesa, la pesca, però de què van haver de protegir-se a causa d'alguns perills, com va ser l'arribada dels corsaris berberiscos que el 1543 van saquejar l'església de Santa Maria, un dels edificis que defineixen el perfil urbà. Un punt de trobada clàssic, immortalitzat per Rei, és el famós Bar Marítim, situat davant de la platja, que es va obrir el 1935 i la fama és tal que va ser declarat Bé d'interès cultural local.





A Cadaqués hi ha dos museus, el Municipal i un altre denominat Perrot-Moore, que va crear el que va ser primer secretari i agent de Dalí fins a 1972, el capità John Peter Moore. Al veí alfoz de Port Lligat, davant de la casa museu de Dalí, hi ha un monument de Subirachs a García Lorca i al turó de Paní una ermita sota l'advocació de Sant Sebastià que data de el segle XVIII.





Envoltat de muntanyes, durant segles es va accedir a Cadaqués per mar, i encara avui dia la carretera que permet arribar des de l'interior és serpentejant i estreta, una veritable tortura quan s'inunda de vehicles durant els mesos d'estiu.