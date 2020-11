Un aplaudiment per a Pablo Iglesias

Diu el meu bon amic José Antonio Yturriaga, diplomàtic de carrera, que ha estat ambaixador d'Espanya a viaris destinacions de primer ordre, que Pablo Iglesias no és home de la seva devoció, però que "últimament ha rebut una allau de crítiques per les declaracions que el passat dia 16 va fer sobre l'antic Sàhara Espanyol, que no em semblen justes, ni justificades. A cadascú el seu ".





Per la meva part puc afegir que no comparteixo bona part dels punts del programa polític de Unides Podem i tampoc em sembla excessivament encertades moltes de les actuacions de l'interfecte com a vicepresident de Govern. Ara bé, les meves discrepàncies amb Iglesias no poden una manera algun, com li passa a Yturriaga, amagar o menystenir una coincidència clara i terminant amb el líder de Podem en una qüestió fonamental: la seva digna actitud d'aquests últims dies davant el conflicte de Sàhara Occidental .





Recordem unes dades: l'ONU ha establert amb claredat meridiana, i el repeteix cada any fins al dia de la data, que el Sàhara Occidental és un territori no autònom pendent d'autodeterminació i que, malgrat que Espanya s'ha desentès de les seves responsabilitats, nostre país segueix sent la seva potència administradora, condició que no pot transferir legítimament a cap altre Estat. I tothom sap que aquesta autodeterminació ve sent torpedinada pel Marroc, que ocupa il·legalment bona part de país per culpa de l'ominós abandonament espanyol de 1975 davant la incomprensible passivitat de les mateixes Nacions Unides malgrat que recorden cada any el conflicte, el vergonyós silenci del nostre govern i l'escandalosa complicitat de França i alguns països àrabs.





L'acció militar empresa pel Front Polisari fa unes setmanes contra l'ocupant ha estat resposta pel Marroc amb un nou xantatge a Espanya d'evitar qualsevol aproximació, per molt teòrica i el·líptica que sigui, als interessos sahrauís: la "marxa verda", ara de desesperats ciutadans marroquins sense ofici, ni benefici que han trobat la manera d'arribar fins a les illes Canàries. Ha protestat el govern espanyol per aquesta artera i miserable maniobra? En absolut, ens hem limitat a manar a alguns ministres per "negociar" amb els que han obert a l'emigració il·legal unes fronteres fins ahir mateix vigiladísimes amb la finalitat de crear un terrible problema a l'arxipèlag veí i, per tant, a Espanya.





Tan artera i maquiavèl·lica ha estat aquesta maniobra, que alguns mitjans informatius espanyols confonen la situació al rocambolesc extrem de culpar d'ella no al Marroc, que és el seu veritable responsable, sinó 'a el Front Polisari! que és el que la pateix des de fa gairebé mig segle.





Dit tot això, la conclusió és òbvia: no em sap gens greu a aplaudir en aquesta ocasió a el vicepresident segon de Govern espanyol. En aquesta conjuntura, Iglesias ha brillat amb llum pròpia perquè ha estat l'únic ministre que ha recordat amb valentia i claredat que el Sàhara Occidental continua esperant una cosa tan elemental com és l'exercici d'una vegada per totes, sense coaccions i amb plena llibertat, de la seva autodeterminació.