​Maradona i l'Argentina

A causa de les limitacions de la meva residència de més de mig segle a Estats Units, l'alt preu que he pagat és que excepte rares excepcions he hagut de seguir per televisió trobades de futbol, no en presència. Molt especialment, sento la mancança que representa observar directament gestes esportives protagonitzades per estrelles que tenen un lloc sòlid en la història.









Només vaig aconseguir veure en directe a Maradona en dos partits, tots dos a Barcelona (però no al Camp Nou): en el partit inaugural del Mundial de 1982, celebrat a Espanya, i en una trobada posterior en què va ser expulsat davant Itàlia, en la segona fase. Tots dos capítols històrics em semblen simptomàticament de la vida de l'astre i del país del seu origen.





Argentina és el meu país llatinoamericà favorit, sobre el qual he escrit llibres sencers. Allà tinc més amics i collegues acadèmics que en cap altre llatinoamericà. Trepitjar els carrers porteños representa una nostàlgia de la Barcelona que ja no existeix. Allà retorn sempre que puc amb gran satisfacció, i d'on surto sempre sense ressentiment, malgrat la meva irritació sobre alguns aspectes socials que sento com a propis.





Intueixo que en cap altre país llatinoamericà ningú ha comès més errors sistemàticament amb l'aparent objectiu destrossar l'essència nacional. Argentina pot presumir de la immigració més variada d'Amèrica Llatina. Gaudeix d'una naturalesa on la immensa Pampa garanteix amb la collita el suport de la seva ciutadania, comparativament la més educada del continent.





Pocs gèneres musicals criolls tenen l'íntima personalitat del tango. Els seus poetes i novellistes són imprescindibles en qualsevol aparador de la cultura en l'hemisferi occidental. El seu respecte per la llengua, a la base de l'espanyol, amanit per la música de l'Italià, els distingeixen dels seus veïns. Tres argentins de sobretaula són exemples de diàleg; dos argentins són un espectacle. Un argentí competeix amb si mateix en un discurs magistral.





Parafrasejant l'emblemàtica pregunta d'un personatge de Vargas Llosa, "en quin moment es va fotre l'Argentina"? El context va ser l'impacte que la crisi econòmica dels anys 20 i 30 de l'anterior segle va tenir a Amèrica Llatina. Molt especialment, es va acarnissar en un país com l'Argentina on la immigració que havia aterrat en els ravals porteños comprovava que la Pampa ja tenia propietaris. No li va quedar més remei que superpoblar el monstre de la capital. Els descamisados van ser descoberts per Perón, ajudats magistralment per Evita.





El populisme argentí no ha estat superat per cap altre imitador. Chávez no tenia el degut carisma i mai va estar acompanyat per una Evita. No es pot insinuar un revival que pregui "no ploris per mi, Veneçuela". Aquesta societat forjada per la immigració va ser capturada també per una especial variant del populisme, la més genuïna.





Des de llavors, un cop superat el peronisme, desaparegut el líder i la seva dona, Argentina va ser raptada, com a resultat dels efectes de la Guerra Freda, per una de les més cruels dictadures militars, a l'igual que la majoria dels països llatinoamericans. En les raneres de l'última etapa sota Galtieri, els argentins es van veure arrossegats a la tràgica invasió de les Malvines.





El desastre va coincidir amb la inauguració del Mundial d'Espanya. Maradona va saltar a el terreny mentre un familiar seu era soldat presoner, en la rendició d'Argentina. En el partit davant Itàlia, l'astre va ser cosit a puntades de peu, en una època en què les targetes grogues no funcionaven encara i la vermella mai arribava. Maradona va respondre amb un magistral patada, no a la pilota, sinó a la cama d'un italià. Diego es va dirigir al vestidor, sense esperar l'ordre de l'àrbitre. Unes setmanes després, Maradona ingressava al FC Barcelona .





Tot des de llavors va ser desmesurat. Va contribuir a la millora del Barça, mentre els seus assessors a la ciutat es multiplicaven, i la seva conducta es feia més fosca. Fins que una oferta supermilionària el van llançar a Nàpols, on el seu teixit personal es va empitjorar.





El seu major triomf esportiu va tenir per marc el Mundial de Mèxic el 1986, on va aconseguir la venjança davant Anglaterra amb uns gols genials, sobretot el que va plasmar "amb la mà de Déu". Ja en un altre Mundial, el celebrat a Estats Units en 1994, va ser detectat per consum de drogues i desqualificat. El declivi de la seva actuació esportiva i la seva salut es va accelerar.





El que havia estat estrella a l'escenari supercapitalista del "soccer" global es va acollir sota la protecció del sistema de salut de Fidel Castro, d'on va sortir certificat per exercir com a entrenador en una sèrie de transformacions variades a Mèxic i a Argentina de nou. El seu cos no va aguantar més. Segons l'experiència històrica, es garanteix que l'Argentina superarà també l'accidentat itinerari polític combinant diverses variants de peronisme i retocs de conservadorisme i liberalisme.





En el fons, el mateix Maradona podrà seguir entonant, amb més força si es vol: "No ploris per mi, Argentina. Mai no t’he deixat ". Ens quedaran els vídeos, incloses la "mà de Déu" i els cops de peu que va rebre en vida. I també, de moment, ens quedarà també Messi, encara que es vagi del Barça. I a tots nosaltres, argentins i conversos, sempre ens quedarà l'Argentina supervivent, eterna. No hi ha més remei.