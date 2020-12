Ministra Robles, llibertat d'expressió per a totes i tots

La ministra de Defensa Robles acaba de rebre una carta signada pel Tinent General Melcior, el General de Divisió Gaspar i el coronel Baltasar, tots ells de la XXIII promoció de l'Acadèmia Militar sortida de Saragossa amb nou destí a Belém, que no li ha agradat un pèl a l'ex Jutgessa progressista perquè fa referència al que aquests digníssims Senyors diuen "govern social-comunista, recolzat per filoetarres i independentistes" en què ella participa voluntàriament, tot i que reconèixer-ho no li agradi un pèl.













Com els malèfics Reis Mags que cito al costat d'altres militars d'Alta graduació no tenien a l'escriure la missiva altra intenció que la d'atraure la seva opinió, tan respectable, per cert, com la que manté el vicepresident Iglesias contra la Monarquia a la qual va jurar defensar, al Rei Felip i a l'opinió pública, ja que per molt que es queixi Donya Margarita, molt em temo que els milicos en qüestió estan en el seu dret a enfadar-se i així expressar-ho epistolarment, ja que com a nous civils que ja són, han d'opinar sobre el seu país i més de les coses que entenen com poden ser la defensa nacional o la unitat de la pàtria constitucional, que també van jurar defensar en les Reals Ordenances Militars, inclòs el Monarca sàpiga públicament el que pensen. Ja sé que a la ministra, que és una de les millors que té el President Sánchez en el seu hilarant Gabinet, li fa mal comprovar que la família Militar, quan no va veure l'uniforme, pensa i parla, amb raó o sense, sense haver-li de demanar permís per fer-ho, ja que això forma part de la seva nova condició, com també per a la Sexta és prioritari explicar-nos als espanyols en cadascun dels seus programes informatius què és el que pensa Podem sobre cada cosa que es comenta a les Corts o al Senat, com si aquesta formació fos la presidenta honorària de la Reial Acadèmia de la Política, o el Model ètic a seguir en els assumptes d'Estat, però, deixem-nos de formalismes, tot això és un excés i només convé als que volen aprofitar-lo electoralment sigui com sigui.





Recordeu també, Donya Margarita, que no és aquesta la primera carta que rep sobre el saberut tema que tant preocupa gent tan formada a l'Exèrcit, ja que en el 10 de Novembre un general de divisió, 23 coronels, 3 tinents coronels i 12 capitans pertanyents a la XIX promoció de l'Acadèmia General de l'Aire de San Javier van remetre al Rei una altra carta similar que les autoritats de Defensa, segons assenyala en un article el Confidencial Digital, van preferir silenciar. Segurament en el futur n'hi haurà algunes més, i aquesta és una opinió molt personal del periodista que signa aquest article, ja que en el passat també n'hi va haver i aquest és un país que, ara mateix, està jugant perillosament en el tall de la intolerància, tant d'una banda com de l'altra, i això marca postures que un aposta perquè només es quedin en opinions i no en actes totalitaris ni polítics ni militars.





No està de més, i és bo deixar-ho escrit, el recordatori als miliars que escriuen el que pensen, que de privilegis res, que això només queda per als seus companys en actiu, però també sembla just assenyalar que hi ha una llibertat d'expressió total perquè tots i totes puguem exercir-la, perquè és l'única manera que la gent no conspiri i també perquè totes i tots sapiguem a què atenir-nos.