Es reactiva l'interès pel turisme després de l'anunci de les vacunes

El Covid-19 ha frenat en sec el mercat turístic. L'estiu s'ha vist condicionat per una demanda estrangera inexistent --amb caigudes superiors al 80% en nombre de nits i la despesa -- i una demanda espanyola en nivells un 30% per sota de la de 2019, segons informa la patronal del Turisme Exceltur . El resultat és que en els mesos estivals el sector turístic ha patit una caiguda històric de 39.903.000 d'euros.





Sembla, però, que està tendència pot començar a revertir-se aviat. El conseller delegat del web de viatges eDreams, Dana Dunne, assenyala que "la indústria turística ha viscut uns mesos molt complicats, però tenim molts motius per a l'optimisme". Les declaracions s'han produït durant la presentació dels resultats del seu primer semestre fiscal, un dia tràgic, ja que la companyia ha registrat unes pèrdues netes de 45,2 milions d'euros.





Aquest optimisme en una presentació d'un any nefast per a la companyia té una explicació: des que Pfizer va fer públics els seus avenços en la vacuna contra la Covid-19 es van incrementar un 24% les recerques de viatges dels espanyols. Per això, creuen que la demanda de viatges es recuperarà "més aviat que tard". A més, asseguren que es comencen a apreciar signes de millora en mercats com Rússia i la Xina, que s'aproximen a nivells pre-covid.





Això es reflecteix en el fet que durant aquesta segona onada de la pandèmia, l a activitat que registra la companyia de viatges en línia se situa en un 25%, en comparació amb el 5% observat durant la primera onada de virus, marcada per les dures restriccions a la mobilitat a tot el món.





ELS MERCATS EMBOGEIXEN DAVANT LA VACUNA





Les principals companyies turístiques que cotitzen a la borsa espanyola van rebre amb entusiasme l'anunci de la vacuna per part de Pfizer fa unes setmanes. Les accions del gegant Meliá Hotels van tancar amb el valor de 3,30 euros el divendres 6 de novembre. Però el dilluns següent va arribar la gran notícia, i el valor de les seves accions va pujar fins als 4,52 euros. Des de llavors, el preu dels títols de l'empresa ha tingut una trajectòria més o menys ascendent fins a situar-se en els 5,80 euros en el tancament d'aquest dijous.





El mateix passa amb el holding d'aerolínies International Consolidated Airlines Group (Iberia, British Airways, Aer Lingus, Vueling i Level). Abans de l'anunci de la vacuna, les seves accions tenien un valor de 1,15 euros i just després, van pujar fins a 1,45 euros. Aquest dijous han tancat amb un preu unitari de 1,89 euros, consolidant el seu creixement.





TENDÈNCIES DEL TURISME POST COVID





L'Observatori Nacional del Turisme Emissor (ObservaTUR) ha publicat un estudi sobre com serà el turisme en un escenari post-Covid, observant que els viatgers modificaran algunes de les seves pautes de conducta. L'associació apunta deu grans tendències:





- Els viatgers, i el sector en el seu conjunt, hauran d'aprendre a conviure amb les noves pràctiques socials i els nous nous protocols derivats de la crisi sanitària.





- En la nova normalitat, es prioritzaran les destinacions amb garanties; és important fer un exercici de transparència i comunicació per projectar la nova realitat d'aquestes destinacions.





- S'imposen les reserves amb noves condicions, més flexibles i sense despeses de cancel·lació.





- Els viatgers buscaran major protecció i les assegurances cobraran un major protagonisme.





- En primera instància, els nacionals practicaran el turisme de proximitat, en tots els vessants (cultural, gastronòmic ...), amb l'auge d'experiències no massificades.





- El més nou en recuperar-se, pels dubtes que encara persisteixen, serà el turisme de llarga distància.





- Caldrà posar una especial atenció en els joves, que probablement seran els primers a reprendre els viatges.





- La implantació registrada per les plataformes en línia de viodeoconferències, i la situació sanitària mundial, podria demorar la recuperació del 'business travel'.





- Hi ha dubtes sobre que el nostre país, en el pla exterior, sigui vist com un "destí segur".