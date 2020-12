Per què Pablo Iglesias no predica amb l'exemple?

En temps complicats i quan la gestió és més que dubtosa hi ha determinats partits polítics que busquen altres sistemes per tapar la seva incompetència. Per assolir els seus objectius no dubten a utilitzar qualsevol estratagema que cali en determinada part de la ciutadania. És el conegut populisme barat que tant de mal està fent a la política espanyola. N'hi ha de dretes i d'esquerres, no ens enganyem, i juguen amb les necessitats, les frustracions i els sentiments de les persones.









El tema de l'ocupació d'habitatges i els desnonaments està a l'ordre del dia i s'ha convertit un tema recurrent per a algunes formacions polítiques, fins i tot per a aquells que formen part de governs i que sota l'excusa de defensar els desnonats o els que ocupen habitatges, busquen el rèdit electoral per mitjà de les desgràcies i penúries de moltes persones.





Els que ocupen habitatges, n'hi ha que tenen necessitat, però no també els que s'aprofiten i fan negoci d'això. S'han constituït autèntiques màfies que s'aprofiten de la situació per omplir-se les butxaques d'euros tacats de patiment, sense importar-los res més que les seves finances. És una nova forma d'explotació.





Hi ha propietaris d'habitatges que les han adquirit estalviant i a canvi de grans sacrificis. Sempre pensant en els seus fills o en el futur com a complement a les seves pensions. Són rics aquests propietaris? No. Són treballadors que han dedicat molt anys treballant més hores que un rellotge. El que tenen s'ho han guanyat amb la suor del seu front i amb les seves mans, ningú els ha regalat res.





Ara, aprofitant que la pandèmia i la crisi s'estan encebant amb tots, especialment amb les famílies més vulnerables, ve Pablo Iglesias a salvar-los i diu que cal canviar les lleis perquè no els facin fora al carrer. Això està molt bé, però com diuen alguns petits propietaris, per què han de ser ells els perjudicats, mentre les diferents administracions tiren pilotes fora i els propietaris segueixin pagat també els diferents impostos? Quina responsabilitat tenen les diferents administracions? Doncs sembla que cap, segons es pot comprovar cada dia, quan la Constitució diu en el seu Article 47 que "tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització de terra d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l'acció urbanística dels ens públics".





Qui avala els propietaris davant els Okupes i els inquilins que no paguen? Per què segueixen les màfies campant al seu aire?





Amb la demagògia que utilitza el partit morat en aquest tema, es podria preguntar a Pablo Iglesias i a la seva dona, Irene Montero, si en els diferents habitatges que posseeixen tenen allotjades a persones que ho necessiten o els tenen llogats a preu de mercat. I si tan solidari és, com és que a la casa de convidats que té en la seva casa gegant de Galapagar no té capacitat per a alguna família, espai té per a això, perquè res és tan contagiós com l'exemple. La propietat privada ha de ser respectada en un Estat de Dret i les administracions han de vetllar pels més desafavorits i protegir també a la resta de la ciutadania, perquè aquest país no es converteixi en una Veneçuela dos, perquè a la fi, com diu Mafalda, no ens falten recursos, sobren lladres.