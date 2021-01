Cap al blockchain de les coses

La fusió entre l'internet de les coses (IOT) i blockchain dóna lloc a una nova tendència anomenada blockchain de les coses, que pot suposar una veritable revolució al llarg de la propera dècada, quan comenci a difondre a través de tots els sectors de activitat.













Aparentment, parlem de dues coses sense relació, d'una banda, la capacitat dels dispositius de transmetre informació de forma autònoma a través del ciberespai; de l'altra, un sistema d'emmagatzematge d'informació basat en tècniques criptogràfiques d'elevada seguretat. No obstant això, ambdues tecnologies comparteixen diverses característiques que fonamenten la seva complementarietat: són sistemes distribuïts, autònoms i majorment descentralitzats. L'internet de les coses pot fer ús de la poderosa eina criptogràfica blockchain per reforçar els aspectes relatius a la seva seguretat. Per la seva banda, les cadenes de blocs poden beneficiar-se de l'arquitectura pròpia de l'IOT per donar suport al seu model de consens P2P (peer to peer) entre els diferents nodes que conformen la xarxa. La combinació de les dues tecnologies pot portar amb si una transformació radical en el camp de les xarxes de comunicacions, al garantir que els dispositius connectats puguin registrar i processar dades amb eficàcia, de forma segura i verificable, sense la necessitat que intervingui l'ésser humà .





Un dels avantatges d'incorporar blockchain a l'internet de les coses és que incideix positivament sobre la privacitat i la fiabilitat. Pot fer possible el seguiment de milers de milions de dispositius connectats, permetent gestionar les transaccions i la coordinació entre ells, amb el consegüent estalvi de costos. Les cadenes de blocs poden mantenir un registre immutable de la història dels diferents dispositius intel·ligents presents en una xarxa Iot, fent que funcionin sense la necessitat que siguin controlats per una autoritat central. Blockchain pot aconseguir que la comunicació entre els diferents objectes i dispositius sigui segura i fiable, a l'igual que fa a l'registrar les transaccions que es produeixen en el marc d'una criptodivisa.





Actualment, els dispositius connectats a l'internet de les coses són altament vulnerables davant els ciberatacs. En 2019, un malware anomenat Silex es va propagar per les xarxes ràpidament esborrant el firmware de càmeres de vigilància, panys, bombetes, termòstats, routers, càmeres web i en general tots els productes connectats a la llar o l'oficina. En unes poques hores Silex va ser capaç de neutralitzar més de 4 000 elements de l'internet de les coses. Com més objectes tenim connectats a les nostres vides, més vulnerables ens fan. En general, aquests no disposen dels estàndards autenticació necessaris per protegir les dades dels usuaris. La tecnologia blockchain pot reforçar els aspectes relatius a la seguretat de l'IOT. En primer lloc, és capaç de tenir identificats i autenticats els dispositius connectats. En el cas dels sensors, pot portar un seguiment de les dades i les mesures realitzades i protegir-los enfront de la manipulació. A més, pot garantir de forma automàtica la transmissió de dades entre dispositius, sense necessitat que intervinguin terceres persones per fer-ho.





Un aspecte important és el de la resiliència que les cadenes de blocs poden atorgar a una xarxa. En una blockchain, cada node guarda una còpia completa de totes les transaccions que han tingut lloc a la xarxa. D'aquesta manera, davant d'un atac que destrueixi part de la xarxa, tota la informació segueix estant segura en els nodes supervivents, cosa que aplicat a l'internet de les coses garanteix la fortalesa de el sistema.