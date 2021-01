Itàlia i les coalicions Frankenstein

Després de la derrota del feixisme a la Segona Guerra Mundial hi ha hagut 66 governs diferents a Itàlia. De mitjana, un cada 13 mesos. A Espanya, el govern de coalició PSOE-Unides Podem prou feines arriba als 20 mesos d'existència. Comparin.













És un lloc comú asseverar que els dos països de l'Europa del Sud són molt semblants. Poca discussió hauria quant als seus comuns mons axiològics i civilitzatoris. No passaria el mateix després de contrastar el funcionament de les seves pràctiques democràtiques i cultura política contemporànies. A un compacte nacionalisme (patriotisme) italià fruit de la moderna revolució del Risorgimento es confronta una estúpida centrifugació territorial a Espanya des de la progressiva pèrdua de la seva condició colonial. Emperò, els dos països no podrien competir a mostrar una major o menor diversitat interna etnoterritorial. I és que les seves cultures cíviques s'assenten i reprodueixen en tradicions que s'enfonsen en la nit dels temps.

A l'hora de redactar aquestes línies, el primer ministre italià Giuseppe Conte bregava per obtenir majories --- per mínimes que fóssin-- per revalidar un vot de confiança al Parlament (tant a la Cambra dels Diputats com al Senat; recordi el mateix pes polític bicameral de les dues). En qualsevol escenari de futur, el President de la República, Sergio Mattarella, confrontarà la inevitable decisió d'encarregar la formació d'un nou govern o, alternativament, la convocatòria de noves eleccions.

No pocs gacetilleros i líders de l'opinió publicada a Espanya han criticat furibundament amb altes dosis de il·lògica situacional la iniciativa de l'expresident de govern Matteo Renzi i el seu partit Itàlia Viva de sortir-se de la coalició governamental, de la qual també formen part antics membres de partits comunistes i cristianodemòcrates del PD (Partito Democràtic), LU (Liberi i Uguali) i del PPI (Partito Popolare Italià). Els seus principals arguments s'han concentrat a remarcar la inoportunitat de la caiguda del govern Conte II enmig de la pandèmia COVID i l'anunciada implementació multimilionària del Recovery Fund aprovat per la UE per superar i estimular la crisi econòmica continental, i el principal beneficiari quantitatiu és Itàlia.

L'expressió govern o coalició Frankenstein sol utilitzar a Espanya amb referència a l'executiu de Pedro Sánchez i els seus suports parlamentaris. L'al·lusió al monstre ficcionat per Mary Shelley és, precisament, la imputació pels partits de l'oposició del seu caràcter monstruós i fins il·legítim. El meu col·lega Cesáreo Rodríguez Aguilera de Prat ha assenyalat encertadament la inconsistència de les acusacions del PP, VOX i Ciutadans quan aquests tres partits col·laboren activament entre ells en diversos executius autonòmics

A Itàlia, i malgrat la seva inicial embranzida antisistema afavorit per l'inefable Beppe Grillo, el M5S (Movimento Cinque Stelle) es va adaptar 'flexiblement' a formar govern amb el populisme de Matteo Salvini. El llombard és un partidari de Trump i membre de la 'secessionista' Lega, encara que les seves pretensions independentistes són res davant la possibilitat d'encapçalar ell mateix l'executiu italià. En realitat, els governs de Conte han seguit tot ells el model Frankenstein, però amb certs canvis d'enfocament importants i un substancial. Aquest ha estat l'última professió de fe europeista de Conte en contrast amb el coqueteig de les propostes anti-EU de Salvini quan es va formar el govern Conte I, i fins i tot l'abandonament de l'euro com a moneda única que possibilitava la devaluació estratègica per potenciar la competitivitat 'sobirana' de la indústria transalpina.

En la seva urgent recerca de suports parlamentaris per validar el vot de confiança, ha recobrat protagonisme --¿puntual? - un polític de llarga trajectòria en els darrers decennis. L'alcalde de Benevento, Clemente Mastella, és un singular polític l'activitat semblava haver-se reduït en els darrers anys a regentar els designis de la ciutat a la qual es coneix per la seva relació amb les bruixes (el seu equip de futbol, ara a la Primera Divisió , o Sèrie a italiana, porta una bruixa al seu emblema). Mastella va ser ministre en els governs de centre-esquerra de Romano Prodi i de centre-dreta de Silvio Berlusconi. La seva adaptabilitat camaleònica per mantenir-se al poder, malgrat que la seva representativitat parlamentària fos mínima ha estat proverbial. Sempre en la polleguera del possible per articular majories operatives, ara s'ha involucrat en la formació d'un grup interpartidari de responsabilitat, el qual s'oferiria com a salvavides polític en un hipotètic govern Conte III

No pocs (ex) votants del M5S, crítics dels 'jocs de palau' d'antany, han mostrat la seva perplexitat pel recobrat protagonisme de Mastella. Potser tot quedi en una altra manifestació del que a Itàlia es coneix com "tiraré a campare" (arreglar per mantenir-se en un lloc de govern). És cèlebre la cita a l'asseveració col·loquial de l' 'diví' Giulio Andreotti que, "Meglio tiraré a campare che tiraré li cuoia ( 'estirar la pota', políticament se suposava)". Més enllà del seu repudi o acceptació com a pràctica política, és innegable que l'expressió idiomàtica ajuda a entendre la capacitat funcional en un sistema multipartidista amb tants canvis i sensibilitats governamentals. La seva virtut pot radicar en la possibilitat de superar les freqüents ocasions de bloqueig en democràcies parlamentàries liberals d'elecció proporcional, com la italiana. Encara que també pot convertir-se en simple justificació d'una versatilitat per mantenir-se en les poltrones de poder. Sense més.

Aquest últim enfocament se situa en les antípodes del que Matteo Renzi pretenia aconseguir provocant la crisi de govern. Per a ell, i en línia amb el que ja proposat en el seu fallit intent de reforma constitucional en el referèndum de 2016, ara era el moment d'una negociació oberta i de 'llum i taquígrafs' al Parlament per gestionar els fons europeus del Next Generation EU ( Refundació de la Unió Europea). Com ja va succeir amb el seu fracassat referèndum, algunes de les seves propostes en aquell temps s'han adoptat posteriorment com ha estat el cas de la substancial reducció del nombre de diputats i senadors. Potser el seu al·ludida prepotència actitudinal reflecteix una manera d'actuar poc alineat precisament amb el pensament i comportament afavorit per altres florentins astuts com Maquiavel i Guicciardini.

A Itàlia es pensen que Renzi de vegades va massa ràpid i que no "per matinar clareja més d'hora". De vegades és millor bivaquejar i anar tirant al 'tran-tran' de jugar-se tot a un desafiament tan del gust per aquests pagaments. Creuen vostès. Que alguna lliçó de l'episodi analitzat pot servir per a l'actual conjuntura parlamentària a la 'pell de brau'? Comparar sempre és aprendre.